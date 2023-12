Franco (Assessore alla Casa Regione Lombardia): “Investire nel futuro, l’housing sociale pubblico”

“Regione Lombardia ha in atto una missione di oltre 1 miliardo e 570 milioni di euro, di cui oltre 800 milioni già investiti. Non solo nella cura del patrimonio, ma anche per garantire il welfare abitativo. Significa dare l’opportunità a tutte le fasce sociali della popolazione di avere un’abitazione. Come lo stiamo realizzando? Garantendo una percentuale come quella da 10 a 16 mila nella fascia Isee alla popolazione e soprattutto investendo in quello che è il futuro: l’housing sociale pubblico“. Così Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, tra i relatori della XXI edizione di Italia Direzione Nord, svoltasi il 27 novembre al Palazzo delle Stelline di Milano. Franco ha partecipato al panel dedicato a “Edificare diritti”, assieme a Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati, Pierfrancesco Maran, Assessore alla Casa e Piano Quartieri Comune di Milano, Marilisa D’Amico, Prorettrice Università Statale di Milano, Alessia Bezzecchi, Associate Professor of Practice Corporate Finance and Real Estate SDA Bocconi e Co-Director del Real Estate Innovation LAB, Simone Dragone, Presidente MM Spa, Matteo Mognaschi, Presidente Aler Milano, Carlo Cerami, Presidente CdA Redo Sgr, Emiliano Cacioppo, Consigliere Delegato CMB.



Franco: “Servono interventi in interi quartieri. Già assegnati più di 300 alloggi”

Paolo Franco ha proseguito: “Housing sociale pubblico significa interventi in interi quartieri, dedicando le abitazioni a quelle categorie sociali che non sempre vengono ad erogare i servizi in Città Metropolitana di Milano e non trovano la casa. Questa è la via di indirizzo. Ci sono oltre 50 milioni di euro solo su questa aspettativa e ce ne saranno altri ancora. Stiamo parlando di soldi messi in campo anche sotto il profilo della riattazione degli alloggi. Oltre 300 alloggi sono già stati assegnati in queste ore da Aler Milano a questa fascia”.