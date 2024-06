Ghirardini (Roche) a SDN: “In campo per la lotta all’atrofia muscolare spinale”

“Roche è in campo per la lotta all’atrofia muscolare spinale, per aiutarli nel momento in cui si trovano ad accedere al pronto soccorso”. Così Annalisa Ghirardini, Integrated Strategy Lead Rare Diseases di Roche, intervenuta alla 23esima edizione di Salute Direzione Nord, “La ricerca è la vera sostenibilità” nel panel “Malattie rare tra diagnosi precoce ed equo accesso“.

Ghirardini ha ricordato che spesso si “attuano protocolli standard, e dunque abbiamo messo allo stesso tavolo pazienti, clinici e la Società Italiana di Medicina d’Urgenza per scrivere un vademecum che aiuti nel momento dell’accesso al pronto soccorso. L’idea di fondo è scrivere un regolamento che possa valere per i pazienti neuromuscolari affetti da altre discipline per far sì che il protocollo sia applicato nella pratica e nel percorso”.

“Malattie rare tra diagnosi precoce ed equo accesso”: il panel a Salute Direzione Nord

Il Settore Healthcare sta affrontando sfide cruciali che includono il miglioramento dell’accesso ai servizi sanitari, la riduzione delle liste d’attesa e l’ottimizzazione delle risorse disponibili. Di questo si è parlato durante il panel “Malattie rare , tra diagnosi precoce ed equo accesso”, nell’ambito della , evento promosso dalla Fondazione Stelline e organizzato da Inrete. La manifestazione, tenutasi il 24 giugno presso il 39esimo piano, al Belvedere di Palazzo Lombardia, ha goduto del patronato di Regione Lombardia e del patrocinio del Comune di Milano. Ed ha visto la partecipazione di oltre 60 relatori, tra i quali i ministri Orazio Schillaci, Andrea Abodi, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli, il governatore lombardo Attilio Fontana, il presidente di Aifa Robert Nisticò.

Al panel, oltre a Ghirardini sono intervenuti: Francesco Saverio Mennini Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN, Ministero della Salute, Lisa Noja Componente Commissione III, Sanità, Regione Lombardia, Erica Daina Centro di Coordinamento Malattie rare, Istituto Mario Negri Laura Obici Responsabile SS Malattie Rare, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Pietro Invernizzi Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Milano-Bicocca e Responsabile Divisione Gastroenterologia e Centro per le Malattie Autoimmuni del Fegato, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Monza, Annalisa Scopinaro Presidente UNIAMO, Anna Chiara Rossi Vp & General Manager Italy, Alexion, AstraZeneca Rare Disease.