Pichetto Fratin a Futuro Direzione Nord: “Serve equilibro su agrovoltaico”

Quella relativa all’agrivoltaico “è stata descritta come una lite tra me e il ministro dell’Agricoltura Lollobrigida ma in realtà non c’è mai stata nessuna lite, c’è se mai una valutazione che stiamo facendo”. Lo spiega il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo in collegamento alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord a Milano.

L’intervento di Pichetto Fratin

“Ci rendiamo conto che il fotovoltaico per svilupparsi ha bisogno di tante aree – prosegue -, ecco perché sono convinto che la soluzione sia il nucleare. Sulla questione di occupare terreni agricoli per il fotovoltaico c’è una riflessione da parte del governo, del ministero dell’Agricoltura e del mio ministero, vedremo di trovare un punto di convergenza”.

“Dobbiamo trovare un punto di equilibrio a livello nazionale per evitare di andare a deturpare alcune aree di eccellenza agricola – conclude -. Ci sono gli uffici che ci stanno lavorando per trovare delle formulazioni, l’accordo è quello di arrivare a trovare un punto di equilibrio”.

“In Ue non servono sbandamenti ideologici”

“La sfida che portiamo avanti a livello nazionale è quella del Ppe a livello europeo” ossia “l’equilibrio del realismo e del buonsenso senza sbandamenti di tipo ideologici come quelli che abbiamo visto fino a sei mesi fa da parte di alcuni commissari europei”. Così il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin alla 22esima edizione della rassegna Futuro Direzione Nord nella sede di Assolombarda a Milano.

“Il percorso del provvedimento europeo sulle case green è arrivato alla fine ma è oggetto di grande discussione. Forza Italia è il Ppe, e il Ppe ha manifestato forti criticità verso questo provvedimento – ha concluso -. Poi il peso della realtà dei vari Paesi fa sì che ci siano anche voti sparsi non legati ai partiti”.

Futuro Direzione Nord

Oltre 60 relatori lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano per la XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. Nell’arco della giornata si alterano numerose istituzioni come il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Anche il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Alessandro Morelli. La kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it