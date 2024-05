Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo: il confronto a Direzione Nord

Energia e ambiente: quali sfide nel contesto europeo. E’ questo il tema che sarà affrontato nel panel delle 16 all’interno della XXII Edizione di Futuro Direzione Nord, dal titolo “Road to Europe”. L’evento si svolge lunedì 6 maggio presso l’Auditorium di Assolombarda in via Pantano, 9 a Milano.

Al panel delle 16 presso l’Auditorium parteciperanno Stefano Besseghini, Presidente ARERA, Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima Regione Lombardia, Elena Grandi, Assessora al Verde Comune di Milano, Alberto Dossi, Vice Presidente vicario Assolombarda per la Transizione ecologica, Donato Bendicenti, responsabile della sede Rai a Bruxelles e autore di Scintille – L’avventura dell’energia in Europa dalla scissione dell’atomo alla rivoluzione verde, Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA, Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa, Alessandro Russo, Amministratore Delegato Gruppo CAP, Paolo Mazzucchelli, Presidente Alfa, Raffaele Di Stefano, Partner Centro Sudi Energia Maps. Moderano Giancarla Rondinelli e Giannino Della Frattina.

Oltre sessanta relatori per la nuova edizione di Direzione Nord

Nell’arco della giornata si alterneranno oltre 60 relatori e numerose istituzioni come il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara, la Ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, Alessandro Morelli Sottosegretario di Stato con delega al Cipess, il governatore lombardo Attilio Fontana.

Giunta alla XXII Edizione, la kermesse è promossa dalla Fondazione Stelline insieme a Inrete e in collaborazione con Assolombarda. Direzione Nord è da sempre, per suo dna, la rassegna di convegni istituzionali che pone nella Lombardia e in Milano il luogo da cui le istituzioni, la politica, le imprese e gli stakeholder si incontrano per parlare, non solo del ruolo che il Nord deve avere nello sviluppo dell’intera Italia, ma anche di quello che sta a Nord dell’Italia, ovvero l’Europa e la sfida dei rapporti con la comunità degli Stati del nostro continente.

Direzione Nord: la sfida delle Europee

Lo è a maggior ragione quest’anno, alla vigilia delle elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno prossimo. Ecco allora che la direttrice di questa XXII Edizione della rassegna Direzione Nord non può che passare da Milano e dalla Lombardia nella sua “Road to Europe”. E con lei, dal futuro dell’abitare e della mobilità, della formazione e della giustizia, delle politiche ambientali e di quelle rivolte alle famiglie.

Media Partner Affaritaliani.it e True-News.it

PER REGISTRARSI CLICCARE QUI