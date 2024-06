Torna Salute Direzione Nord il 24 giugno al Belvedere 39° di Palazzo Lombardia

Oltre 60 ospiti si alterneranno lunedì 24 giugno p.v. a partire dalle 09:45 e fino alle 20:00 in occasione della XXIII Edizione di Salute Direzione Nord dal titolo “La Ricerca è la vera Sostenibilità”.

La manifestazione, promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione sarà ospitata presso il Belvedere 39° di Palazzo Lombardia a Milano. L’iniziativa gode del patronato di Regione Lombardia.

E sarà proprio il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ad aprire la manifestazione. Tra i relatori coinvolti nel corso della giornata figurano il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili Andrea Abodi, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Presidente di AIFA Robert Nisticò, il Direttore Generale di Agenas Domenico Mantoan, il Capo della Segreteria Tecnica del Ministero della Salute Maria Rosaria Campitiello*, il Direttore del Dipartimento della Programmazione dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute Francesco Saverio Mennini, ma anche l’Assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, il Vicepresidente e Assessore al Bilancio di Regione Lombardia Marco Alparone e molti altri.

Il tema centrale della giornata sarà la salute, da diversi punti di vista, in primis la sostenibilità dell’ecosistema sanitario, un imperativo per la gestione delle risorse pubbliche e per la salute, nostra e del pianeta. Ma perché questo avvenga il vero perno è la ricerca, che in simbiosi con l’innovazione permette trattamenti più mirati e personalizzati.

Verranno affrontate le sfide del settore sanitario presentando soluzioni concrete e realizzabili per migliorare efficienza, accesso e qualità delle cure anche attraverso nuove politiche in termini di governance a partire da AIFA.

L’implementazione dei servizi di digitalizzazione e telemedicina rende possibile, già da oggi, un accesso alle cure più equo e sicuro, riducendo al contempo i tempi di attesa e abbattendo i costi per gli spostamenti di pazienti e caregiver. Un aspetto altrettanto fondamentale è quello della protezione dei dati e la cybersicurezza: due temi sui quali è già da tempo avviato un importante confronto. Ma non si può parlare di salute se non si parla di una nuova prevenzione, che sfrutti l’intelligenza artificiale e la medicina predittiva per individuare nuove soluzioni di cura e di promozione della Salute pubblica. Il tutto con un approccio One Health che risulti, anche socialmente, sempre più sostenibile.

Media Partner Affaritaliani.it, Quotidiano Sanità e True-News.it.

Per il programma della giornata e per iscriversi basta registrarsi qui.