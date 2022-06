Oroscopo Branko settimanale 1-6 luglio, previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dall’1 al 6 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questa settimana? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 1-6 luglio, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo, pubblicata sul settimanale Chi, per questi caldi giorni di giugno.

Cosa ci riserva il futuro dal primo di luglio al 6? Ecco l’oroscopo settimanale di Branko.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

I nati nell’Ariete dovranno affrontare diverse complicazioni in famiglia. Un evento nel corso della settimana potrebbe riportarvi alla mente le vostre responsabilità. Mercurio passa in Cancro, portandovi un’atmosfera di incertezza. Buoni incontri in amore, soprattutto il primo di luglio.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

È tempo di confronti per i nati nel Toro. Cercate di parlare con parenti e colleghi se avete questioni che vi stanno a cuore. Una prima metà di settimana rilassante vi preparerà a fastidiose sfide il 4 luglio. In amore tanta passione, ma anche tanta gelosia.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

I nati nei Gemelli avranno l’opportunità di scovare un nemico inaspettato.

Sfruttate la prima metà della settimana per prepararvi e giocare d’anticipo. In amore peccherete di presunzione, ma avrete l’opportunità di tornare sui vostri passi nel fine settimana.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

Settimana perfetta, la prima di un grande mese, per i nati nel Cancro. Il passaggio di Mercurio vi garantisce molta protezione. In amore non abbiate paura di rompere qualcosa per ricostruirlo dalle fondamenta, lasciatevi andare alla passione.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

Attenzione a rivalità e invidie per i nati nel Leone. Avrete Giove e Venere dalla vostra parte, ma dovrete badare alle vostre relazioni sul lavoro. L’amore resta solido, ma verrà disturbato da qualche dubbio: potreste non ricevere la risposta che vi aspettate.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

I nati nella Vergine potranno affidarsi alla propria arte diplomatica ed oratoria in amore. Finalmente otterrete qualcosa di concreto. Usate questa settimana per rispolverare vecchi progetti e per continuare a lottare per ciò in cui credete.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

Settimana positiva per i nati nella Bilancia, finalmente liberi dall’opposizione di Marte. Tanta fortuna, ma anche possibili nuovi incontri amorosi. Le coppie novelle continueranno ad andare a gonfie vele. Attenzione però alla famiglia: potrebbero emergere conflitti per questioni monetarie.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

Tanti sospiri e fatica per i nati nello Scorpione, sarà un mese duro. Soffrite la tensione e nei prossimi giorni sarete messi alla prova da tanti ostacoli, concorrenti e discussioni.

Consolatevi con notizie positive nelle finanze, e con un possibile nuovo incontro focoso.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

I nati nel Sagittario godranno del supporto della Luna in Leone. Li aspetta una settimana all’insegna della passione: tante opportunità per trovare l’amore per i single. Ottime notizie anche sul lavoro e in ambito finanziario, grazie a Marte in Toro.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

Settimana di conquiste in vista per i nati nel Capricorno.

Collezionerete un successo dopo l’altro nei prossimi giorni. Con Marte in Toro vi sentirete ringiovaniti, quasi pronti a tornare bambini per un po’. In amore, vi attende un incontro travolgente con uno Scorpione.

Acquario, le previsioni settimanalidi Branko 1-6 luglio

Questa settimana, i nati nell’Acquario sono il principale oggetto del desiderio di chi vi circonda. Avrete tutti ai vostri piedi e quante avventure vorrete, ma se il vostro obiettivo è qualcosa di serio bisognerà lavorarci di più verso il 6. Note negative: alcune tensioni domestiche e una sensazione di prigionia in casa. Meglio prendere un po’ d’aria.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 1-6 luglio

Tanti ostacoli nei prossimi giorni per i nati nei Pesci. Vi aspettano giorni pieni di discussioni sia in famiglia che sul lavoro. Pensate a lungo termine per quanto riguarda gli affari. Mantenete la pazienza ed attenti alle crisi di nervi. Avete Venere contro, brutta notizia soprattutto per le donne.