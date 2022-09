God of War Ragnarok e Rick and Morty: ecco l’assurdo trailer crossover

God of War Ragnarok, ecco il nuovo trailer con protagonisti Rick and Morty. I protagonisti della serie animata cult di Adult Swim fanno da testimonial per una delle uscite Playstation più attese del 2022.

God of War Ragnarok: ecco il trailer promozionale con Rick and Morty

A pochi mesi dall’uscita di God of War Ragnarok, arriva un teaser trailer con un crossover inaspettato, frutto della collaborazione tra Playstation e Adult Swim. Il nuovo spot promozionale ha infatti come protagonisti Rick e Morty, le star dell’omonima serie animata cult ideata da Dan Harmon e Justin Roiland.

In un corto animato irriverente, il cinico scienziato si rasa la testa come Kratos e trascina il suo sventurato nipote nei Nove Regni, armandolo solo con un arco giocattolo. God of War Ragnarok è uno dei titoli più attesi di questi ultimi mesi del 2022: il gioco sarà disponibile per PS4 e PS5 a partire dal 9 novembre. È già possibile prenotarne una copia pre-ordinandola su Amazon.

Rick and Morty, tra videogiochi e stagione 6: quando esce in Italia?

La disavventura di Rick e Morty nel mondo di God of War è solo l’ultimo crossover videoludico della coppia animata. Lo scorso agosto, infatti, Morty ha fatto il suo esordio come personaggio giocabile in MultiVersus, picchiaduro targato Warner Bros ispirato alla serie Nintendo Super Smash Bros. Rick potrebbe raggiungerlo nel prossimo futuro, con alcune speculazioni che lo vedono in arrivo già per la fine di settembre.

Nel frattempo, negli Stati Uniti stanno uscendo i primi episodi della stagione 6, in onda dal 4 settembre. Poche nuove per quanto riguarda l’uscita italiana, per la quale si potrebbe dover attendere ancora qualche mese.