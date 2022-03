Londra, l’Ambasciata russa illuminata con i colori dell’Ucraina. VIDEO

a settimana scorsa sono stati il cameraman, 55 anni, e l’ucraina, 24 anni, che lavoravano per FoxNews.

La protesta è stata portata avanti anche fuori l’ambasciata dall’attrice Rosamund Pike. Come riporta Deadline, la star di «Gone Girl» è stata vista insieme ai giornalisti del Frontline Club, nella capitale britannica. In un video condiviso dal club si vede l’attrice tra i dimostranti, con in mano le immagini di alcuni giornalisti uccisi durante il conflitto in Ucraina. Byline TV ha intervistato Rosamund durante la manifestazione: “I giornalisti ci raccontano la verità sul campo, hanno il coraggio di testimoniare cosa sta realmente accadendo senza nessun pregiudizio.

Per quello vengono spesso uccisi, succede in tutto il mondo e sta succedendo ora anche in Ucraina. I giornalisti vengono presi di mira e uccisi. Non si tratta di incidenti, come provano a farci credere”.