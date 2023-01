Ziyech, è sfida tra Roma e Milan, i giallorossi in trattativa col Chelsea

Hakim Ziyech, è scontro tra Roma e Milan: sfida italiana per il trequartista in forza al Chelsea. I rossoneri sono in cerca di un rinforzo in attacco, mentre i giallorossi puntano sulla stella del Marocco per sostituire Nicolò Zaniolo.

Hakim Ziyech conteso da Roma e Milan, i giallorossi accelerano

Siamo ormai nell’ultima settimana del mercato di gennaio, e molti club italiani stanno ancora setacciando l’Europa in cerca del tassello giusto da aggiungere alla squadra. In prima fila ci sono Milan e Roma, ora in rotta di collisione verso un obiettivo comune: il trequartista marocchino con cittadinanza olandese Hakim Ziyech. Il centrocampista in forza al Chelsea si è fatto senz’altro notare durante i Mondiali in Qatar, portando il suo Marocco fino in semifinale. Ciononostante, il mercato milionario dei Blues spinge Ziyech sempre più vicino ad una cessione, possibilmente fuori dalla Premier League.

I rossoneri cercano da tempo un profilo in grado di aumentare la qualità del proprio tridente offensivo e puntano forte sul marocchino. D’altro canto la Roma è vicina a cedere Nicolò Zaniolo al Bournemouth e pare stia già preparando una trattativa con il Chelsea per portare Ziyech in giallorosso il prima possibile. Lo scontro di mercato tra i due club sembra inevitabile, ma non si esclude che possa portare ad un accordo in grado di soddisfare entrambe le parti. Zaniolo, per il momento, ha ancora dubbi sull’offerta del Bournemouth e preferirebbe invece mettersi alla prova proprio al Milan, che lo corteggia da diverso tempo. Non è detto che in questi ultimi giorni di mercato, Milan e Roma non riescano a trovare un compromesso che porti Nicolò in rossonero, lasciando la Lupa libera di trattare l’arrivo di Ziyech.

Cosa ne pensa il trequartista, il criptico messaggio su Instagram: “Per prevedere il futuro…”

Ma cosa ne pensa il diretto interessato? Per il momento Hakim Ziyech non si è sbottonato sulle voci di mercato sul suo conto e non ha ancora espresso direttamente una sua preferenza. L’unico possibile indizio è un criptico messaggio lasciato sul suo profilo Instagram, che ad oggi conta oltre 9 milioni di follower. Il calciatore ha pubblicato una foto in barca con una didascalia molto ambigua: “L’unico modo per prevedere il futuro è costruirselo da soli“.