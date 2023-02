Zidane in Formula 1: ecco cosa farà l’ex allenatore del Real Madrid

Zidane in Formula 1 avrà un ruolo piuttosto inedito dopo le sue ultime esperienze nel mondo del calcio. Nessuna panchina al momento, perché l’ex allenatore del Real Madrid ha deciso di sposare un nuovo progetto.

Zidane in Formula 1

L’Alpine ha presentato a Londra la nuova A523 per il Mondiale 2023 e una serata resa ancora più importante dall’annuncio dell’ingresso di Zinedine Zidane nel team francese. “Alpine e Zinedine Zidane – si legge in una nota del gruppo Renault – uniscono le forze per promuovere le pari opportunità nello sport e nel settore automotive con la diversità come pietra miliare della performance”.

Il Ceo Luca De Meo freme dalla voglia di iniziare la nuova avventura: “Non vedo l’ora che inizi la stagione 2023 di Formula 1 e sono impaziente di vedere Alpine F1 continuare il suo impressionante viaggio verso i primi posti della griglia. Da quando il nome di Alpine è entrato in Formula 1, ho visto progressi chiari e tangibili, che sono il risultato finale della passione, determinazione e dedizione di ogni singolo membro dello staff che contribuisce al successo del team. Tutto ciò spesso mi ricorda perché ho deciso di inserire Alpine nella F1”.

Ecco cosa farà l’ex allenatore del Real Madrid

Zidane entra nel mondo della Formula 1 in qualità e in veste di ambasciatore della Marca e sponsor dei programmi che promuovono le pari opportunità, Rac(H)er e il Concours Excellence Mécanique.. “Con il prestigio e l’esperienza condivisa di Zinedine Zidane – prosegue il comunicato – Alpine intende ispirare le giovani generazioni di talenti trasmettendo il messaggio che tutti, indipendentemente da genere, origine e background, hanno i mezzi per avere successo a livello professionale, e diventare campioni”.

“È come sempre una storia di incontri. Mi è piaciuta la visione e l’approccio concreto dei team Alpine, soprattutto nella realizzazione dei programmi che promuovono le pari opportunità, in particolare perché ho un affetto speciale per Alpine come francese e fan della Formula 1. Penso sia importante dire ai bambini che, da qualsiasi parte provengano, un giorno potranno diventare i campioni del futuro, indipendentemente dalle scelte di vita che faranno, e che dovrebbero sempre credere nei loro sogno”, sono state le parole di Zidane. “Questo progetto di Alpine nasce per rendere possibile tutto questo. Per i cambiamenti ci vuole tempo, quindi se posso contribuire ad accelerare il processo, è per me motivo di grande soddisfazione”.

