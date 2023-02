Serie A, chi sono i calciatori più spreconi: Abraham “Re” dei mangiagoal

Serie A, chi sono i calciatori più “spreconi”? La pagina Instagram di Fantatraoré.it ha pubblicato la lista degli attaccanti più imprecisi dell’anno di fronte alla porta. Tammy Abraham vince il poco invidiato titolo di “Re” dei mangiagoal.

Serie A, chi sono i calciatori più spreconi: Abraham in cima alla lista

Con ormai 22 partite giocate, giornalisti e tifosi hanno cominciato a fare due conti sulle prestazioni dei propri beniamini in questa stagione di Serie A e non sempre i risultati sono così soddisfacenti. La pagina Instagram per noto portale fantacalcistico Fantatraoré.it ha pubblicato una lista ben poco lusinghiera sui centravanti del campionato italiano. In base ai dati raccolti fino ad oggi, hanno stabilito quali sono i sei calciatori più “spreconi”, ovvero quali di loro hanno fallito più occasioni da goal di fronte alla porta.

L’indesiderabile primato, conti alla mano, appartiene a Tammy Abraham, centravanti inglese in forza alla Roma. Non è purtroppo una sorpresa per i tifosi giallorossi. L’ex attaccante del Chelsea, infatti, sta vivendo una stagione sottotono dopo l’esordio col botto dello scorso anno: solo 6 reti in 22 presenze in campionato per lui. Secondo le statistiche raccolte da Fantatraoré.it, Abraham ha accumulato 16 chance di goal mancate in tutta la stagione, ottenendo una media di un goal ogni quattro grandi occasioni.

La lista completa, tanti grandi nomi: da Lautaro a Rafael Leao

Dietro Abraham ci sono tanti grandi nomi, titolari dei reparti avanzati di molte squadre italiane di prima fascia. Al secondo posto c’è l’interista Lautaro Martinez, con 12 occasioni mancate in 22 presenze e una media di un goal ogni due chance. Segue il trascinatore del Napoli Victor Osimhen, con 12 fiaschi in 18 partite e una media di una rete ogni tre occasioni. Chiudono la classifica un trio che include due punte milaniste ed un ex rossonero: Giroud, Deulofeu e Rafael Leao.