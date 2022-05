Calcio e amore (o meglio sesso) sempre più a braccetto

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso…, vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi. Mettevi comodi…

Il diesse interista Piero Ausilio e la conduttrice di Sport Mediaset Monica Bertini

Partiamo da una coppia ormai collaudata. Il gossip del loro amore ve l’avevamo raccontato un annetto fa: adesso sono una coppia solidissima, eppure zero apparizioni pubbliche. Alludiamo al diesse interista Piero Ausilio e alla conduttrice di Sport Mediaset Monica Bertini, che compiranno in pubblico per la prima volta a fine giugno al matrimonio di una collega di lei. Il fatto che non si nascondano più è la certezza definitiva su una storia consolidata e destinata a durare a lungo… A proposito di dirigenti sportivi: nelle ultime settimane sarebbe esplosa una relazione galeotta tra un direttore sportivo di Serie A e una dirigente del marketing dello stesso club. Una passione sfrenata tra i due, tanto che la coppia sarebbe stata avvistata nei giorni scorsi sui divanrtti della sede limonare duro…

Addio al celibato piccante per la nota compagna di un campione di basket

Due giorni di festicciole milanesi by night per la nota compagna di un campione di basket che nelle prossime settimane convolerà a nozze. Un addio al celibato piccante…

Il calciatore che colleziona influencer a Milano

A proposito della nightlife meneghina: c’è una calciatore che gioca in una big con la maglia a strisce che sta facendo la collezione di influencer. Ben tre quelle sedotte e abbandonate negli ultimi mesi dal calciatore playboy che a Milano ha trovato il paese del bengodi… Calcio e spettacolo restano un binomio indissolubile. In tal senso occhio a una possibile nuova coppia. Ci sarebbe un giocatore militante in una squadra capitolina che avrebbe perso la testa per un’ex tentatrice di Temptation Island. Di chi si tratta? Piccolo indizio: non è italiano…

Due indovinelli su due giornaliste sportive

In chiusura un paio di indovinelli su due giornaliste sportive: partiamo da quella che intrattiene da diversi mesi ormai una “tenera amicizia” con un ex difensore della nazionale (nulla di male essendo entrambi liberi sentimentalmente…) e quale conduttrice in rampa di lancio ha come secondo lavoro la collaborazione (di nascosto…) con un’agenzia di procuratori? Alla prossima puntata!