Zarate, stagione finita per lesione al crociato: proposta di rinnovo dal Cosenza

Già finita la stagione di Mauro Zarate, fermato da una lesione del legamento crociato. Nonostante il lungo stop, il Cosenza è pronto ad offrire un rinnovo di contratto all’attaccante argentino ex Lazio e Inter.

Stagione finita per Zarate per una lesione al legamento crociato: probabile l’intervento

Si chiude dopo solo tre partite in maglia rossoblù l’avventura di Mauro Zarate al Cosenza. L’attaccante argentino, arrivato a parametro zero nel mercato di gennaio, ha riportato una lesione al legamento crociato che lo terrà fermo fino alla fine della stagione. “In questi giorni mi sottoporrò ad un intervento per poter cominciare il recupero.” –ha spiegato Zarate sul suo profilo Instagram– “Non immaginate quanto sia dispiaciuto per non poter aiutare il Cosenza nelle prossime importanti partite. Ci tenevo tanto a dare il mio contributo con la maglia rossoblù in questa sfida. Per quello ho accettato di venire, ma adesso sosterrò la squadra dall’esterno. Sono fiducioso perché so che i ragazzi daranno tutto per raggiungere l’obiettivo. Grazie a tutti per il sostegno e alla Società per l’affetto e la vicinanza. Ci vediamo presto. Forza Lupi”.

View this post on Instagram A post shared by M͙A͙U͙R͙O͙ Z͙A͙R͙A͙T͙E͙ 🇦🇷 (@oficialmaurozarate)

L’arrivo dello scattante ex attaccante di Lazio e Inter, oggi 35enne, aveva riacceso l’entusiasmo dei tifosi del Cosenza. Il club calabrese è all’ultimo posto in serie B con soli 23 punti, ormai invischiato in una durissima lotta per scalare la classifica e accedere perlomeno ai playout. Il suo stop è senz’altro un brutto colpo per le ambizioni della squadra, che ha puntato moltissimo sul fantasista nell’ultima sessione di mercato per sostituire Joaquin Larrivey, oggi al Sudtirol.

Il gesto di riconoscenza del club: “In arrivo proposta di rinnovo del contratto”

Il Cosenza ha rilasciato un comunicato in cui ha spiegato le condizioni di salute di Zarate: “La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso. Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente“. L’attaccante ha un contratto fino a giugno, con opzione per il rinnovo strettamente legata alla salvezza. Ciononostante la dirigenza del Cosenza ha deciso di fare comunque una proposta di estensione al giocatore, dopo l’infortunio: “A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro“.