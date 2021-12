Zaniolo e Mourinho: amore ritrovato con l’allenatore e non solo

Le prossime potrebbero essere settimane speciali e di grandi cambiamenti per Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma ha ritrovato sabato scorso il gol in Serie A dopo un digiuno di 514 giorni. Un’eternità dovuta al doppio grave infortunio al ginocchio, ma anche alle difficoltà tattiche con il nuovo corso di Josè Mourinho.

Zaniolo e Mourinho: il cambiamento tattico è servito a tutti

Non è un caso, infatti, che il numero 22 romanista sia tornato a gonfiare la rete proprio quando è passato dal ruolo di esterno (sgradito), dove lo confinava nella prima parte di stagione lo Special One, a quello di seconda punta al fianco di Tammy Abraham.

Gol e assist nel poker di Bergamo suggellano la rinascita di Zaniolo tornato a splendere in posizione centrale, più vicino alla porta. Lì dove può essere maggiormente mortifero e micidiale, ma soprattutto chiede di giocare. E chissá che la nuova collocazione tattica non faccia passare al Golden Boy del calcio italiano il mal di pancia.

Zaniolo e la Roma: malesseri alle spalle e nuovo amore

Nelle scorse settimane, infatti, Zaniolo aveva manifestato al suo agente Claudio Vigorelli l’intenzione di valutare possibili offerte, aprendo a possibili scenari clamorosi di calciomercato.

Sostanzialmente per due motivi: il primo di natura tecnico-tattica come vi abbiamo appena raccontato, il secondo invece economico. Nicolò aspetta ormai da settimane il rinnovo del contratto (in scadenza nel 2024) fino al 2026 con adeguamento dell’ingaggio intorno ai 3 milioni. Oggi ne percepisce 1,8 più bonus. Una vecchia promessa fatta dalla precedente dirigenza romanista (Fienga in testa), sulla quale il general manager Tiago Pinto starebbe temporeggiando.

Discorso analogo per altri due pilastri dell’undici titolare giallorosso come Bryan Cristante e Jordan Veretout.

Intanto Zaniolo avrebbe pure ritrovato l’amore. A scaldare il cuore del gioiello spezzino sarebbe la modella polacca Klaudia Poznanska, nota ai più per la love-story con il rapper Ludwig e il passato da corteggiatrice a Uomini e Donne su Canale 5. I due farebbero sul serio ormai da un paio di settimane e potrebbero trascorrere insieme le festività.

Il segnale di come, forse, questa volta Nicolò abbia trovato la ragazza giusta per mettere la testa apposto e abbandonare il ruolo di playboy. Sarà la volta buona? Ci sperano anche i tifosi della Roma che vogliono goderselo ancora a lungo dopo i tanti mesi fuori dal campo. Sarebbe un peccato perderlo sul più bello, anche se Milan, Juventus, Siviglia e Tottenham hanno già chiesto informazioni. Difficile però strapparlo alla famiglia Friedkin per meno di 30/40 milioni cash.

Anche se il bilancio del club necessiterebbe di una iniezione di liquidità. E sono pochi i giocatori della rosa attuale che possono permettere ricche plusvalenze. Insomma, meglio restare vigili su questo fronte. In tutti i sensi. Ecco perché il rinnovo e una fidanzata che vive a Roma potrebbero rappresentare i motivi giusti per proseguire l’avventura in giallorossa, spazzando via tutte le varie sirene di mercato.