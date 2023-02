Premio Puskas: tre finalisti per il gol più bello dell’anno

Il 2022 è stato un anno ricco di spettacolo per ciò che concerne il mondo del calcio. Dalla finale di Champions League alla ripresa dei campionati, fino al Mondiale in Qatar che, tra critiche e apprezzamenti, ha rispettato le attese. Per questo sono stati annunciati i tre finalisti per il gol più dell’anno per il Premio Puskas, che viene appunto consegnato al calciatore meritevole di tale prodezza.

Da undici a tre, pronti a prendere una decisione.

Tre gol per un solo vincitore: il Premio Puskas 2022

Ormai agli sgoccioli, occorre prendere una decisione. Il vincitore del Premio Puskas sarà infatti annunciato il 27 Febbraio, durante la cerimonia del Fifa The Best. Durante l’evento verranno consegnati numerosi riconoscimenti: da quello per la migliore rete realizzata (ormai una consuetudine che va avanti dal 2009), a quello della miglior squadra (sia femminile che maschile), miglior tecnico, miglior calciatore e miglior portiere. Una serata ricca di onorificenze tra gli atleti che si sono maggiormente distinti nell’anno appena passato.

Per quanto riguarda il Premio Puskas sono rimasti tre finalisti in gara: due sigilli pazzeschi in rovesciata e un’autentica magica finita all’incrocio dei pali. Protagonisti di questi gol incredibili sono Richarlison, Marcin Oleksy e Dimitri Payet. I primi due possono vantare la difficile acrobazia in rovesciata, il terzo un vero e proprio capolavoro balistico.

Il brasiliano, con la sua rete contro la Serbia al Mondiale, si è meritato il titolo di “gol più bello di tutta la competizione”, seppur la sua nazionale si sia fermata anzitempo. Per Payet si tratta di un gol cercato e inventato, mentre Oleksy, polacco che milita nell’Amputee World Cup – campionato mondiale di calcio per amputati – è meritevole di aver siglato un gol pazzesco, sempre in rovesciata.

A non aver centrato il podio Mario Balotelli con la sua rabona e Theo Hernandez con il suo coast to coast in Milan-Atalanta.

LEGGI ANCHE: Parla Galtier in vista di PSG-Bayern Monaco: “Messi tornerà ad allenarsi Lunedì”.