Veretout sul mercato, la clamorosa indiscrezione: “Ha preso casa a Napoli”

Clamorosa notizia di mercato su Jordan Veretout: “Ha preso casa a Napoli”. Secondo un indiscrezione divulgata da Radio Marte, il centrocampista della Roma sarebbe pronto a cambiare maglia e si starebbe già preparando a trasferirsi. Quanto c’è di vero? La cessione di Veretout al Napoli è confermata?

Mercato, clamoroso su Veretout: “Via dalla Roma, ha già preso casa a Napoli”

A pochi giorni dall’ultima giornata di campionato, le squadre di Serie A già lavorano al mercato estivo.

Secondo alcune voci di corridoio, il Napoli sarebbe già pronto a fare un grande colpo a centrocampo. Si tratta di Jordan Veretout, regista francese 29enne e colonna della metà campo della Roma. L’indiscrezione arriva da Radio Marte: durante il programma Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma, è stata diffusa la testimonianza di uno degli ascoltatori. “Sono un agente immobiliare.” –ha spiegato Francesco durante il suo intervento- “Ho visto Jordan Veretout con i miei occhi. Sta prendendo una casa a Napoli“.

Se la testimonianza di Francesco si rivelasse corretta, sarebbe una conferma indiretta del passaggio in azzurro del centrocampista francese.

Quanto c’è di vero: Veretout in rotta con la Roma

Ma quanto c’è di vero in queste voci di mercato? Dopo anni al centro del progetto, il rapporto tra Jordan Veretout e la Roma pare essere giunto al termine. Per gli addetti ai lavori, un suo addio questa estate è uno scenario molto probabile.

Una serie di prestazioni non all’altezza, i tanti dissensi sul rinnovo di contratto e i tanti problemi anche fuori dal campo hanno fatto perdere la pazienza ai giallorossi. Il regista francese ha inoltre gradualmente perso la fiducia di José Mourinho: con l’arrivo in squadra di Sergio Oliveira, Veretout non è più ritenuto essenziale.

Per quanto riguarda il suo arrivo a Napoli, vanno limati alcuni dettagli. Michele Criscitiello, autorità del giornalismo sportivo ed esperto di mercato, ha ritenuto credibile l’indiscrezione.

Ospite della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, ha definito il passaggio di Veretout alla corte di Luciano Spalletti “un’ipotesi plausibile”. Il giocatore piace molto all’allenatore e anche al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che lo prenderebbe per sostituire l’uscente Diego Demme.