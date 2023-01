Roma, Mourinho sul caso Zaniolo e sul big match contro il Napoli

In vista della grande sfida tra Napoli e Roma, Mourinho ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul caso Zaniolo, il quale sembrava ad un passo dalla cessione, ormai sfumata.

C’è molta curiosità per il confronto con i partenopei, che all’andata riuscirono a vincere per 0-1 all’Olimpico di Roma.

Caso Zaniolo: parla Mourinho

Una sfida nella sfida per José Mourinho, visto che i giallorossi stanno conducendo una buona stagione e devono approfittare della penalizzazione della Juventus per puntare alla Champions League. Contro il Napoli bisognerà giocare una gara di attenzione e “follia”, rispettando l’avversaria ma senza chiudersi troppo.

Il tecnico portoghese si è soffermato anche sul caso Zaniolo, nome caldo sul mercato in uscita:

“Non posso parlare dei provvedimenti a Zaniolo. Purtroppo sembra che ho ragione io, cioè che Zaniolo resterà alla Roma. Perché purtroppo? Perché da un mese il giocatore ogni giorno dice di voler andare via. Dopo lo Spezia io ho dato lunedì libero a tutti. Martedì ho detto allenamento opzionale: tutti i giocatori che erano in panchina a La Spezia, tanti giocatori che hanno giocato sono venuti per allenarsi. Questo è il profilo di giocatore che voglio: con giocatori che vogliono essere una squadra. Quando un giocatore dice a tecnico, società e compagni: non voglio giocare nella Roma, non voglio vestire la maglia della Roma, non voglio giocare e allenarmi col gruppo… Io voglio giocatori felici e che lascino felici gli altri giocatori. Purtroppo sembra che Zaniolo resterà alla Roma, e Nicolò non fa parte del progetto Napoli. Non voglio più parlare di Zaniolo”.

Viste le ultime uscite, l’allenatore giallorosso ha deciso di non convocare Nicolò Zaniolo. Bisogna capire cosa accadrà fino alla fien della stagione.

In vista di Napoli-Roma

Stasera alle ore 20:45 – di Domenica 29 Gennaio – andrà in scena il big match della 20° giornata di Serie A. Il Napoli, primo in classifica, è sicuramente l’avversario da battere.

Lo stesso tecnico si è congratulato con i prossimi avversari:

“Mi aspetto il Napoli di sempre. Complimenti al Napoli per lo scudetto, è vinto, è loro. Sono a dodici punti dal secondo e a tredici con l’Inter che poteva essere una candidata al titolo. Sono tanti dodici punti dalla seconda, per la poca consistenza di Milan e Inter”.

Risulta chiaro che tra le compagini ci sia rispetto, dato che tutte e due sono capaci di fare male all’avversaria. Tra qualche ora si potrà scoprire il verdetto.