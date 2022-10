Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano: ecco quali sono i motivi della separazione

Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano e la loro separazione sta diventando molo chiacchierata. Così come Totti ed Ilary in Italia erano molto uniti e famosi, lo stesso era per la famosa coppia americana. Tante polemiche arrivano dagli Stati Uniti.

Tom Brady e Gisele Bundchen divorziano

Tom Brady e Gisele Bündchen divorziano: la notizia degli ultimi giorni sta diventando sempre più chiacchierata e virale. Lui è uno dei giocatori di football americano più famoso al mondo mentre lei è una super modella.

La loro separazione è paragonabile in Italia a quella tra Totti ed Ilary.

Ecco quali sono i motivi della separazione

La rivista People racconta la crisi del matrimonio che va avanti da diversi anni. Le incomprensioni «vanno avanti da sempre», per l’esattezza «da dieci anni», spiega sempre l’insider secondo cui Gisele «è arrabbiata da molto tempo ma solo oggi sente di dover andare avanti».

La modella non era d’accordo del rientro in campo del marito e lo aveva esternato in un’intervista: «Questo è uno sport molto violento, ci sono i figli e vorrei che fosse più presente», ha spiegato, «ho sicuramente avuto questo tipo di conversazioni con lui più e più volte.

Ma alla fine, sento che tutti devono prendere una decisione che funzioni per loro. Anche lui deve seguire la sua felicità». Non solo perché di mezzo ci sarebbe anche il sesso. Radar, in esclusiva, racconta che il giocatore si sarebbe imposto per l’intera stagione agonistica un’astinenza sessuale. Imponendola, per forza di cose, anche alla moglie. Il quarterback dei Buccaneers era solito evitare di fare sesso prima delle partite. Ma con l’avanzare dell’età, la sua decisione è stata drastica e questo avrebbe compromesso il rapporto con la moglie.

LEGGI ANCHE: Tananai, fermo ed immobile per ore in strada: perché? Il 12 ottobre esce il suo nuovo singolo “Abissale”