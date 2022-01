Taider finisce in rovina, l’appello del calciatore: “Ho perso tutto”

Saphir Taider, ex centrocampista della Serie A, è in rovina. Il calciatore confessa le sue difficoltà economiche: "Ho perso tutto".

Saphir Taider, ex calciatore di Inter e Bologna, finisce in rovina. Il centrocampista, fino a pochi anni fa un volto noto della Serie A, ha lanciato un appello disperato: “Ho perso tutto, non ho neanche i soldi per pagare l’affitto o la scuola ai miei figli”.

Taider in rovina, il centrocampista ex Inter disperato: “Ho perso tutto”

Lo scioccante appello di Saphir Taider ha sconvolto i suoi ex tifosi italiani. “Ho perso tutto“ -racconta a Goal.com- “Non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli”. Il centrocampista algerino fino a pochi anni fa era un protagonista della serie A, con oltre 100 presenze nel campionato italiano con le maglie di Bologna, Inter e Sassuolo.

Ora il calciatore racconta di immense difficoltà economiche, dopo un orribile esperienza con la sua ultima squadra, l’Al-Ain Saudi.

Il giocatore 29enne aveva lasciato l’Italia nel 2018, unendosi al Montreal Impact, squadra canadese della Major League Soccer americana. Dopo tre anni di soddisfazioni professionali e lauti stipendi, Saphir Taider parte di nuovo, stavolta con destinazione l’Arabia Saudita. Il centrocampista si unisce all’Al-Ain Saudi, con la promessa di un sontuoso ingaggio.

L’incubo in Arabia Saudita: “Non vengo pagato dal Gennaio 2021, l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro”

Una promessa che non si concretizza mai, anzi: è l’inizio di un incubo per il calciatore algerino. Il club saudita non rispetta gli accordi stipulati, come racconta lo stesso Taider nel suo sfogo a Goal.com: “Ho ricevuto il pagamento degli stipendi per soli due mesi, Novembre e Dicembre. Non ricevo il mio stipendio da Gennaio 2021.

Nel Marzo 2021 ho contattato il presidente dell’Al-Ain, Mazen Al Zahrrani, e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo. Ho aspettato fino al 21 agosto 2021 e poi ho rescisso il mio contratto, citando in giudizio il club davanti alla FIFA e ho vinto. Ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro“.

Saphir Taider al momento è svincolato e, dopo anni in campionati ricchi ma poco prestigiosi, fatica a trovare una nuova sistemazione.

“Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club” -spiega il calciatore- “Ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. Ho provato a contattare il presidente dell’Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non ha mai risposto”.