Le giornate particolari di alcuni campioni: ecco i “si dice” della settimana

I «SI DICE» della settimana sono per lo più legati a campioni che stanno vivendo giornate particolari, nel bene e soprattutto nel male. Ognuno con motivi diversi.

Marcel Jacobs, sconfitto ai Campionati Nazionali sui 60 metri da Samuele Ceccarelli

Come Marcel Jacobs, sconfitto ai Campionati Nazionali sui 60 metri da Samuele Ceccarelli (nome sconosciuto al grande pubblico). E, come accade dopo ogni sconfitta del campione olimpico dei 100 metri, riparte, sotterranea, la ridda di voci e dubbi su un atleta che regala grandi successi ma pare incapace di avere la continuità necessaria per restare nell’olimpo mondiale della velocità (e zittire malelingue e sospetti).

Sofia Goggia, uscita male dai mondiali di sci appena chiusi in Francia

O come Sofia Goggia, uscita male dai mondiali di sci appena chiusi in Francia dove l’Italia al femminile ha regalato successi e medaglie (merito di Federica Brignone e Marta Bassino). Il passo falso nella gara di discesa libera dove la bergamasca da due anni dimostra di essere 4 gradini sopra tutte le altre ha purtroppo una ragione triste e dolorosa. Mentre le ragazze scendevano con la Goggia che commetteva un grave errore a poche porte dall’arrivo, in Italia si stavano svolgendo i funerali di Elena Fanchini la giovane ex discesista cui tutto il team era davvero molto legato. Impossibile fare meglio in un momento del genere.

La settimana difficile per Matteo Berrettini

Difficile, per altri motivi, sarà anche la prossima settimana per Matteo Berrettini. Il tennista infatti rientra nel circuito dopo la sconfitta con Andy Murray al primo turno degli Australian Open. Da allora, era l’inizio di gennaio, il finalista di Wimbledon 2021 ha trovato però modo di far parlare molto di se per via delle sue avventure amorose, ultima delle quali con Melissa Satta, altro personaggio dalla vita sentimentale di sicuro non noiosa. Settimana prossima il romano sarà impegnato nel torneo 500 di Acapulco, Messico, preludio per la stagione estiva sul cemento con i Master 1000 di Indian Wells e Miami. In una recente intervista Berrettini ha dichiarato di voler vincere Wimbledon; gli scettici però in queste settimane di pausa (l’ennesima, per problemi fisici vari) lo danno ormai per «bollito», attirato più dalle vicende fuori dal campo (gossip, vita privata, pubblicità) che dall’allenamento. E intanto nelle ultime due settimane Jannick Sinner ha vinto il torneo di Montpellier e poi ha perso solo in finale contro Daniil Medvedev a Anversa.

Sky snobba la Serie A

L’ultimo SI DICE è legata al calcio. Questa è stata la settimana che ha certificato l’ennesimo successo per Sky che si è aggiudicato i diritti per il triennio 2024-2027 della Champions League assieme ad Amazon investendo una cifra superiore ai 200 milioni. La notizia però non è questa; è che la Pay Tv pare davvero poco interessata ai diritti della Serie A che a breve andranno in scadenza. Si va quindi per la Lega Calcio verso una corsa al ribasso del valore della nostra Serie A, soprattutto ai prezzi richiesti dai presidenti. Non sappiamo se quella della tv satellitare con sede al quartiere Santa Giusta di Milano sia pretattica in attesa di uno sconto (importante) rispetto alle richieste iniziali o se sia una linea editoriale definitiva. Quelli infatti che temevano la fine della Pay Tv con il passaggio dei diritti del campionato a DAZN sono rimasti con il cerino in mano. Gli abbonati persi non sono stati i 2 milioni delle previsioni nefaste ma solo 400 mila.