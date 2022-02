Super Bowl 2022: quando si gioca e dove vederlo in chiaro?

Super Bowl 2022: quando si gioca e dove vedere la super sfida della NFL più attesa e desiderata dagli americani ma non solo.

Super Bowl 2022: quando si gioca e dove vedere la sfida più attesa dell’anno dagli americani ma non solo. L’ultima sfida della NFL che mette a confronto i migliori ma è anche un vero e proprio evento di spettacolo.

Super Bowl 2022: quando si gioca

Il Super Bowl è pronto per andare in scena: Los Angeles Rams contro Cincinnati Bengals. Il match e lo spettacolo apriranno il sipario nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (il kick-off sarà dato alle 00:30 italiane).

Un vero e proprio evento nazionale ma anche mondiale. Una notte di sport ma anche di spettacolo. Il Super Bowl LVI si giocherà nel nuovissimo SoFi Stadium di Inglewood in California, casa dei Los Angeles Rams e dei Los Angeles Chargers. L’impianto di recente costruzione è costato circa 6 miliardi di dollari e può ospitare dai 70 ai 100mila spettatori a seconda dell’evento.

Lo show sarà animato da stelle legate al rap a partire da Dr Dre.

Con lui sul palco anche Snoop Dogg, Kendrick Lamar ed Eminem oltre alla cantante R&B Mary J. Blige. Inoltre, nelle pause saranno trasmessi sugli schermi i trailer degli ultimi film più importanti ed attesi in uscita al Cinema.

Dove vederlo in chiaro

Il Super Bowl LVI sarà trasmesso da DAZN in streaming, visibile su app, pc e smart-tv. Su Dazn la diretta inizierà alle 23.55 domenica 13 febbraio. Il fischio d’inizio, in Italia, è previsto per le 00.30.

La sfida sarà trasmessa anche in televisione in chiaro su Rai 2, che ha acquistato i diritti del match più atteso ed importante del Super Bowl LVI.