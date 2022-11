Vettel si ritira e la Masolin piange in diretta: tutti i mondiali vinti dal pilota tedesco

Vettel si ritira dalla Formula 1 lasciando una serie di vittorie alle sue spalle. Non solo, perché a termine della gara di Abu Dhabi nel rilasciare una dichiarazioni ai microfoni di Sky, ha fatto piangere la giornalista Federica Masolin.

Vettel si ritira e la Masolin piange in diretta

Sebastian Vettel si ritira dalla Formula 1 dopo 15 anni di gare e vittorie. Il pilota tedesco ai microfoni di Mara Sangiorgio ha ringraziato tutti in questi anni: “Onestamente credo di sentirmi un po’ vuoto.

È stato un week-end diverso, ho ricevuto tantissimo sostegno da tutti. Ho respirato un’energia diversa rispetto a tutti gli altri GP, è stato davvero piacevole. Non voglio sembrare esagerato, ma c’era tanto amore nell’aria, ed è stato bello vedere tutto questo sostegno da parte di tutto il paddock. È stato bello poter dire addio alla F1 in questo modo.” Poi, aggiunge: “Ci vorrà un po’ di tempo per assorbire tutto, ci saranno dei momenti in cui ci ripenserò.

È stato bello prepararmi per la gara, non posso che dire grazie a tutti, anche a voi giornalisti, specialmente ripensando a tutto il periodo in Ferrari. Mi sono sempre divertito, sono molto fortunato da poter dire tutto questo. Grazie Mara, ciao!”

Dopo il saluto di Seb, Sky ritorna su Valsecchi e la Masolin, che in lacrime commenta: “Mi ha fatto emozionare“. Per Sky ha chiosato Vanzini: “È stato l’unico con cui abbiamo sempre chiacchierato, e che non si è mai negato, nemmeno nei suoi momenti di difficoltà.

Nemmeno dopo Germania 2018, consapevole del fatto che in quel momento era scattato in lui il click che l’ha portato nel suo periodo più buio“.

Tutti i mondiali vinti dal pilota tedesco

Vettel lascia la Formula 1 con un ricco curriculum ma soprattutto una bacheca piena di vittorie e traguardi raggiunti personalmente e con le scuderie con cui ha corso. Il pilota tedesco è stato ampione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive (2010, 2011, 2012 e 2013) con la scuderia Red Bull Racing. Inoltre, con la Ferrari è stato il terzo pilota più vincente del team. Le ultime due stagioni ha corso al volante dell’Aston Martin.

LEGGI ANCHE: Sebastian Vettel, chi è la moglie Hanna Prater?