Sport, le domande sotto l’ombrellone a luglio

Estate: tempo di ombrelloni, chiacchiere, pettegolezzi e domande. E lo sport non fa eccezioni. Da Jacobs a Sala, passando per Monza e Vezzali

Estate: tempo di ombrelloni, chiacchiere, pettegolezzi e domande. E lo sport non fa eccezioni. Ci sono infatti cose che più o meno tutti gli appassionati si stanno domandando. Ad esempio: Cosa sta succedendo a Marcell Jacobs? Ormai è praticamente certa anche la rinuncia ai prossimi campionati europei, sempre causa infortunio. Lo stesso problema che si sta portando avanti da mesi e che lo ha tenuto lontano dai principali meeting di fine primavera ed inizio estate, oltre a tenerlo lontano dai Mondiali appena conclusi a Eugene. Assenze e infortuni che sono stati una manna per complottisti e per chi da Tokyo 2021 agita sospetti sul doppio oro olimpico.

E il dibattito pubblico su San Siro?

Come mai il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha fatto un passo indietro sul famoso “dibattito pubblico” legato al nuovo stadio di Inter e Milan? Beh, le solite malelingue hanno una risposta certa: è cambiato solo una cosa. Il fatto che Sala sta per scendere in politica, a livello nazionale. E forse avere contro i tifosi di Inter e Milan non è proprio un’ideona.

Perchè Vezzali è entrata in Forza Italia?

Come mai Valentina Vezzali ha deciso (cosa di poche ore fa) di scendere in politica con Forza Italia? L’attuale (è infatti ancora in carica) sotto segretaria allo sport del Governo Draghi ha deciso di schierarsi al fianco di Berlusconi. Tra i due, lo ricordate, il feeling era scoccato durante una curiosa partecipazione a Porta a Porta. Ma questa discesa in campo non è solo legata alle lusinghe del premier. C’è dell’altro, dicono, anche lo zampino di Giovanni Malagò…

Perchè l’accordo tra Dazn, Sky e Tim?

Come mai si va a passi rapidi verso il mega accordo sui diritti del calcio tra Dazn, Sky e Tim? Cosa ha trasformato nemici dichiarati, in preziosi collaboratori? Semplice, si dice in giro: i bilanci in rosso (per quanto riguarda il pallone) di tutte e tre le aziende.

Perchè c’è scontento a Monza?

Come mai i tifosi del Monza da qualche settimana non sono così entusiasti? Eppure Berlusconi sta facendo una campagna acquisti di altissimo livello con il sogno Icardi da tirar fuori dal cassetto all’ultimo momento. Eppure c’è malumore attorno all’Arengario: i prezzi degli abbonamenti. Troppo alti, si mormora…