Mondiali 2022 Francia, Nkunku infortunato: Kolo Muani prende il suo posto

Mondiali 2022, la Francia perde Nkunku per infortunio: Kolo Muani al suo posto

Brutte notizie per la Nazionale francese, che non potrà contare su Christopher Nkunku durante il Campionato Mondiale 2022 in Qatar. L’attaccante 25enne in forza al Lipsia si è visto costretto a rinunciare alla competizione a causa di un infortunio al ginocchio, causato da un duro scontro in allenamento con Eduardo Camavinga.

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps è subito corso ai ripari ed ha già scelto un sostituto. Sarà il 23enne Randal Kolo Muani a prendere il posto di Nkunku e a completare il reparto offensivo dei Bleus. La scelta è stata confermata in una nota ufficiale della Nazionale francese: “L’attaccante dell’Eintracht Francoforte, attualmente in Giappone con il suo club, raggiungerà la formazione francese giovedì mattina a Doha. La Federcalcio francese ringrazia l’Eintracht Francoforte per la collaborazione”.

Ennesimo forfait per Deschamps: in Qatar senza Pogba, Kanté e Kimpembe

Christopher Nkunku è solo l’ultimo di una lunga serie di forfait forzati per la Francia, che si ritrova a difendere il titolo conquistato nel 2018 penalizzata da assenze molto importanti. Il centrocampo di Didier Deschamps dovrà fare a meno di Paul Pogba, N’Golo Kanté e Boubacar Kamara, tutti e tre alle prese con lunghi stop. Negli scorsi giorni, inoltre, è arrivata un tegola importante anche per la difesa.

Il centrale Presnel Kimpembe ha ufficialmente rinunciato al Mondiale. Lo stopper del PSG era alle prese con un lieve infortunio che si è però rilevato più grave del previsto. Al suo posto Deschamps ha convocato Axel Disasi, centrale 24enne in forza al Monaco.