“Lo sport che insegna a convivere, con sé stessi e con gli altri”: la conferenza giovedì 28 settembre alle Stelline

Si terrà giovedì 28 settembre a partire dalle 11:30 presso la Sala Solari del Palazzo delle Stelline di Corso Magenta 61 a Milano la conferenza stampa “LO SPORT CHE INSEGNA A CONVIVERE, CON SÉ STESSI E CON GLI ALTRI. La cultura della lealtà e delle regole contro bullismo, cyberbullismo e violenza di genere“.

La cronaca quotidiana ci parla di un tessuto sociale, di rapporti interpersonali sempre più critici, dove la mancanza di punti etici di riferimento, civili, culturali ed educativi, soprattutto tra i più giovani, crea vuoti nei quali troppo spesso trovano spazio violenze e devianze. Mancanze, assenze, devianze originano una società civile e una gioventù circondata dalla violenza.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Secondo gli ultimi dati ministeriali, un giovane su sei risulta vittima di bullismo e cyberbullismo con tassi più alti di incidenza tra ragazze e giovanissimi. Strettamente correlato al bullismo è il fenomeno della violenza domestica. I minori esposti a episodi di violenza familiare sono più propensi a esercitare forme attive di bullismo nei confronti dei compagni e/o ad essere vittime di bullismo a vari livelli.

Altra piaga sociale, culturale e relazionale è la violenza di genere come le cronache delle ultime settimane testimoniano. Il 31,5% delle donne 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale.

In un contesto del genere lo sport, con i suoi codici di comportamento, i suoi modelli etici, le sue regole, la sua cultura del rispetto, della dignità individuale e sociale, anche nella sfida più aspra, può essere uno strumento fondamentale.

I promotori dell’iniziativa

Con questo spirito la Fondazione Penelope – Uniti contro ogni forma di bullismo, The Golden Cage, Milano in the Cage, Born To Fight e l’Associazione Kayrós, comunità di accoglienza per minori in difficoltà, con l’ispirazione giuslavorista di LabLaw Studio Legale, presenteranno una serie di iniziative, tra cui due eventi sportivi in programma a ottobre e novembre 2023, votati a promuovere percorsi educativi che stimolino l’autostima nella cultura sociale e promuovano la civiltà di atteggiamenti propositivi e solidali.

Con l’occasione sarà illustrato anche il progetto di legge presentato a luglio 2023 da alcuni consiglieri di Regione Lombardia dal titolo “Promozione dell’ideale sportivo e del volontariato nel mondo dello sport”.

La testimonianza di Governo, Regione e CNEL nella storica e significativa accoglienza del Palazzo delle Stelline è di elevata rappresentatività istituzionale. La conduzione è curata da True-News.it, Media Partner dell’iniziativa.

Intervengono: On. Paola Frassinetti Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Elena Lucchini Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Regione Lombardia*, Lara Magoni Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Regione Lombardia*, Emanuele Monti Presidente IX Commissione – Sostenibilità sociale, casa e famiglia Regione Lombardia, Francesco Rotondi Consigliere Esperto del CNEL Consiglio Nazionale Economia e Lavoro, Stefania Bianchini Campionessa Mondiale di boxe e cickboxing, Claudio Alberton Presidente di Born to Fight / Milano in the Cage, Don Claudio Burgio Fondatore e Presidente Associazione Kayrós, Francesco Facchinetti Conduttore televisivo, Co-Founder e Presidente Newco Management e Luigi Perillo Presidente della Fondazione Penelope. La moderazione è affidata ad Alessia Liparoti Senior Editor TRUE-NEWS.IT.

Componenti di Istituzioni, Governo, Regione, CNEL ne discuteranno quindi insieme ai promotori dell’iniziativa, con personalità provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo, della società civile, accademica, professionale e dei media, per avviare un dialogo costruttivo e costante, suggerire proposte ed esempi su come ciascuno possa fare la propria parte per debellare la piaga di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere.