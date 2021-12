Sorteggi Champions e Europa League: quando e dove vederli. Lunedì 13 dicembre è la giornata per scoprire chi sfiderà le italiane rimaste a giocarsi le competizioni europee.

Sorteggio Champions: dove vederlo

Sorteggi Champions e Europa League: quando e dove vederli. Lunedì 13 dicembre, alle ore 12 inizierà l’evento che aprirà le porte al sorteggio di Champions League. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky e in chiaro sul canale 20 di Mediaset. I sorteggi saranno disponibili anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Uefa, Sky Go, Now e Mediaset Play.

Due le squadre italiane qualificate, la Juventus e l’Inter: bianconeri tra le teste di serie, nerazzurri in seconda fascia. Per la Juve l’insidia principale è il PSG, mentre i campioni d’Italia rischiano un sorteggio estremamente complicato contro una delle possibili avversarie della prima fascia.

Sorteggio Europa League: quando e dove vederli

Alle ore 13 sarà il turno dell’Europa League. Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League sarà trasmesso da Sky e DAZN. Nel primo caso la diretta tv sarà su Sky Sport 24, canale 200, mentre in streaming servirà l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e cellulare.

Perché le otto vincitrici raggiungeranno le otto squadre che sono già agli ottavi di finale. Napoli, Lazio e Atalanta conosceranno i nomi dei rispettivi avversari e sanno già di non potersi sfidare.

Napoli e Lazio fanno parte del gruppo di squadre giunte al secondo posto dei gironi di Europa League, mentre l’Atalanta fa parte del gruppo di squadre invece scese dalla Champions League.

A seguire ci saranno anche i sorteggi della Conference League. L’unica italiana in corsa è la Roma che, però, avendo vinto il suo girone si è direttamente qualificata per gli ottavi di finale. Di conseguenza i giallorossi non parteciperanno al sorteggio odierno.

