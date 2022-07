Sinner vs Djokovic a Wimbledon 2022, diretta tv: a che ora e dove vedere la sfida

Sinner vs Djokovic a Wimbledon 2022: martedì 5 luglio 2022 i due tennisti si sfidano per giocarsi i quarti del torneo inglese.

Sinner vs Djokovic a Wimbledon 2022: i due tennisti si sfidano ai quarti martedì 5 luglio nel primo pomeriggio. L’italiano si trova a dover affrontare un campione e a giocarsi una sfida molto importante. Ecco dove, quando e come seguire il match.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic ai quarti di Wimbledon. Una sfida molto importante per il tennista italiano che è pronto a confrontarsi con grandi campioni in sfide di livello.

Djokovic ha vinto sei volte Wimbledon, mentre Sinner, che non aveva mai vinto un match sull’erba, è diventato il sesto italiano (il quarto nell’Era Open) a raggiungere i quarti.

I due hanno giocato una sola volta contro. Lo scorso anno, al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, l’ex numero uno del mondo – primo favorito del tabellone a Wimbledon – si impose in due set per 6-4 6-2.

Diretta tv: a che ora e dove vedere la sfida

Il match, primo sul Centrale alle 14.30, è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La partita è disponibile anche su SkyGo in HD. L’emittente Sky ha l’esclusiva del torneo e ha messo a disposizione degli abbonati 6 canali dal 252 al 257, che trasmetteranno tutti i match in diretta dai campi principali (Campo Centrale, Campo n. 1, Campo n. 2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate).

I match più importanti saranno visibili anche su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Tennis (205).

Il torneo sarà seguibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su Now. Sinner-Djokovic sarà visibile in differita anche su Supertennis alle 21. Una sfida da non perdere assoluamente.

