Premier League, chi è il calciatore arrestato per stupro: ha 30 anni e giocherà al Mondiale

Premier League, chi è il calciatore arrestato: la notizia è arrivata nella giornata di ieri, lunedì 4 luglio, direttamente dall’Inghilterra. Non si hanno molte informazioni riguardo l’identità del calciatore, tuttavia la conferma è arrivata anche dalla polizia.

Premier League, chi è il calciatore arrestato per stupro

La notizia è rimbalzata nella giornata di ieri 4 luglio 2022 dall’Inghilterra: un calciatore è stato arrestato con l’accusa di stupro. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra.

Il tabloid The Sun ha pubblicato la notizia: “Un giocatore della Premier League, che avrebbe dovuto partecipare con la nazionale del proprio Paese ai Mondiali in programma in Qatar nel prossimo autunno, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Sei agenti di Scotland Yard si sono presentati alla residenza del calciatore, le cui generalità per il momento non si conoscono, a Barnet, nel nord di Londra“.

Ha 30 anni e giocherà al Mondiale

Il calciatore ha 30 anni ed è molto conosciuto, inoltre dovrebbe essere impegnato anche nei Mondiali in Qatar di novembre. La sua partecipazione alle prime amichevoli precampionato è ora incerta. Non si tratta del primo episodio di questo genere nel calcio inglese. Il club, proprietario del cartellino, per ora non ha voluto commentare la notizia.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo al Barcellona? L’agente Mendes parla con Laporta. Rottura con lo United e la voglia di Champions