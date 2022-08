Serie A, prima giornata: dove vederla su Sky e Dazn con orari di anticipi e posticipi

Serie A, prima giornata: dove vederla su Sky e Dazn. Al via il Campionato di Serie A nel weekend che precede ferragosto con alcune partite programmate anche nel giorno del 15 agosto. Di seguito tutte le info televisive sulla prima giornata.

Serie A, prima giornata: dove vederla su Sky e Dazn

Riparte la Serie A nel weekend di ferragosto con le partite distribuite tra sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 agosto.

Anche per questa stagione calcistica, per ogni giornata tutte le partite saranno disponibili su DAZN e tre in coesclusiva su Sky. Inoltre, dopo l’accordo tra le due aziende, con doppio abbonamento sarà possibile seguire tutte le partite sulla sola piattaforma di SkyQ oppure essere abbonati solo a Dazn e seguire lì i match giornata dopo giornata. Saranno presenti anche quest’anno NOW TV, servizio di streaming che offrirà per ogni giornata le 3 partite trasmesse da Sky in concomitanza con DAZN, e TIMVISION che continuerá al momento a trasmettere la Serie A.

La prima sfida che inaugura la stagione 2022/2023 sarà tra Milan e Udinese che scenderanno in campo a San Siro nel tardo pomeriggio di sabato 13 agosto. A chiudere i giochi della prima giornata saranno Juventus e Sassuolo, in programma lunedì 15 agosto in serata.

Orari di anticipi e posticipi

Di seguito ecco gli orari di anticipi e posticipi pubblicati dalla Lega di Serie A:

Sabato 13 agosto ore 18.30: Milan-Udinese (Dazn)

Sabato 13 agosto ore 18.30: Sampdoria-Atalanta (Dazn e Sky)

Sabato 13 agosto ore 20.45: Lecce-Inter (Dazn e Sky)

Sabato 13 agosto ore 20.45: Monza-Torino (Dazn)

Domenica 14 agosto ore 18.30: Fiorentina-Cremonese (Dazn)

Domenica 14 agosto ore 18.30: Lazio-Bologna (Dazn e Sky)

Domenica 14 agosto ore 20.45: Salernitana-Roma (Dazn)

Domenica 14 agosto ore 20.45: Spezia-Empoli (Dazn)

Lunedì 15 agosto ore 18.30: Verona-Napoli (Dazn)

Lunedì 15 agosto ore 20.45: Juventus-Sassuolo (Dazn)

