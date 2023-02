Atalanta, Giorgio Scalvini: “A Bergamo cresci come calciatore”

Negli ultimi anni la Dea sta crescendo grandi talenti – di stampo italiano – e, in più, effettua acquisti mirati sul mercato. Si basti pensare a Hojlund e Lookman (negli ultimi mesi), o ai tanti giocatori lanciati, come Palomino. L’Atalanta può però vantarsi di avere Scalvini, difensore classe ’03 che, nonostante la giovane età, sta già dimostrando di essere affidabile.

Il Gewiss Stadium mostra sempre ottime gare grazie ai propri gioielli.

Scalvini sull’Atalanta

Che la Primavera dell’Atalanta cresca talenti è ormai risaputo. A dimostrarlo sono i tanti giovani che esordiscono con la Dea, mostrando grandi qualità e un’importante prospettiva di crescita. Tra questi calciatori, spunta anche il talento di Giorgio Scalvini, molto utilizzato dal mister e parte integrante del progetto.

Il 19enne di Chiari, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di diversi argomenti, come gli obiettivi e il rapporto con Gasperini:

“Ho un bel rapporto. Ha questa caratteristica di far giocare i giovani senza preoccupazioni, senza dare loro pressioni. Parla allo stesso modo con tutti i giocatori, dando molte responsabilità indipendentemente dall’età. Questo ti trasmette sicurezza, ti fanno sentire come gli altri. Noi siamo una squadra molto competitiva, e pensiamo a lavorare partita dopo partita. Staremo a vedere se sarà Champions o Europa League, ma daremo il 100% in ogni gara. La nostra classifica è buona”.

Ha voluto confermare l’ottimo ambiente che si respira nel settore giovanile e si è, infine, soffermato sulla questione calciomercato:

“Quello dell’Atalanta è uno dei migliori in Italia: cresci come calciatore, ma soprattutto come uomo. Aspetto sicuramente molto importante, oltre che è un contesto dove i giovani vengono lanciati quasi sempre in prima squadra. Bene, per la maggior parte me le mandano i miei amici amici, ma non gli do tanto peso. Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Campionato preferito? Premier”.

Sebbene sia presto, a seguire le prestazioni di Giorgio Scalvini ci sono diversi club, pronti a fiondarsi su di lui.

LEGGI ANCHE: Europa League, le avversarie di Roma e Juventus agli ottavi: quando ci saranno le doppie sfide.