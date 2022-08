Il gossip sportivo d’agosto è più caldo che mai

Il calcio e l’amore, o forse sarebbe meglio dire il sesso… vanno sempre più a braccetto tra nuovi flirt e storielle scabrose. Come al solito i particolari succulenti e soprattutto piccanti non mancano. E allora True News – come ogni mese – ha deciso di scoperchiare per i suoi lettori i segreti più nascosti e più intimi dei protagonisti di chi gravita intorno al mondo del pallone (e delle loro dolci metà….) per raccontarvi i retroscena più divertenti e pruriginosi.

Mettevi comodi…

Apriamo con il botto

Apriamo la nostra carrellata di notizie hot agostane con il botto: chi è quell’attaccante ceduto dal proprio club quest’estate a causa di qualche messaggino whatsapp di troppo e decisamente fuori luogo alla compagna di un dirigente della squadra dove militava fino a poche settimane fa? Si sussurra che il reale motivo della cessione del bomber sia proprio quello di averci provato con la donna sbagliata…

Un noto opinionista e la figlia di un giornalista

C’è invece un noto opinionista talent calcistico che avrebbe intrecciato una torbida passione con con la figlia di un noto giornalista che vanta importanti velleità televisive. Usciranno allo scoperto nei prossimi mesi? A proposito di figli d’arte: c’è il primogenito di un grande campione italiano e attuale allenatore in azione all’estero che ha detto all’invito di Alfonso Signorini che lo avrebbe voluto come protagonista della prossima edizione del Grande Fratello Vip…

Chi sono i procuratori che trattano da Ibiza?

Non hanno aperto un chiringuito, ma un ristorante molto glamour nella Isla Bonita. Chi sono quei due importanti procuratori italiani che fanno le trattative direttamente da Ibiza? A Milano non si sono mai visti eppure hanno condotto affari e trattative con club come Milan, Roma, Bologna, Sampdoria e Torino. Beati loro…

Il binomio calcio-televisione

C’è una giovane conduttrice che si occupa di un grande club che ha intrecciato una liason con un dirigente di punta di quella società.

I due al momento starebbero cercando di tenere tutto nascosto, anche se le voci hanno già iniziato a serpeggiare nei corridoi della sede della squadra… Il binomio calcio-televisione ci regala sempre parecchio materiale: chi è quel noto conduttore televisivo che passa sempre più spesso il suo tempo in Salento? Ufficialmente per motivi di lavoro, in realtà perché lì abita e vive la sua amante… Chi invece non vuole traslocare è l’attaccante straniero di una squadra italiana che fa le coppe europee: in Italia ha trovato l’amore e la compagna è già in dolce attesa.

Ecco perché ha detto no a 3 club stranieri: vuole restare in Serie A anche e sopratutto per motivi di cuore…

La coppia scoppiata dopo pochi mesi di matrimonio

Dulcis in fundo poniamo il mirino su quella coppia scoppiata dopo pochi mesi di matrimonio. Lui adesso oltre che moglie ha cambiato pure maglia. Lei potrebbe ripartire dalla carriera di influencer-modella. La domanda però è un’altra: chi dei due ha tradito chi? Bella domanda..