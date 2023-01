Serie A, Napoli-Juventus, probabili formazioni

Non si tratta solo di una semplice sfida, ma di un match che racconta molto di più: ecco le probabili formazioni di Napoli-Juventus.

Giunti alla giornata 18 di Serie A, è tempo di fare i conti e chiudere il girone d’andata. Il fine settimana si apre con una delle gare più attese di tutta la stagione, ovvero quella tra i napoletani e i torinesi che, negli ultimi anni, si sono contesi in diverse occasioni i vari titoli, sia di Coppa Italia che di Serie A. Per questo non si tratta solo di una semplice sfida, ma di un match che racconta molto di più: ecco le probabili formazioni di Napoli-Juventus.