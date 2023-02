Sassuolo-Atalanta, Dionisi tesse le lodi di Gasperini: “Bravo il mister, bravi i giocatori”

In vista della prossima partita di Serie A, i diversi allenatori hanno rilasciato le proprie dichiarazioni, raccontando lo stato di forma della propria squadra, esprimendo il proprio parere sul mercato e preparandosi al meglio per le rispettive sfide. Stessa cosa è stata fatta da Dionisi per la sfida tra Sassuolo e Atalanta, valida per la 21° giornata di Serie A.

Due compagini che prediligono il gioco offensivo e che potrebbero regalare molti gol.

Dionisi su Sassuolo-Atalanta: una gara importante

Dopo un periodo molto difficile, il Sassuolo di Alessio Dionisi è tornato finalmente a vincere e lo ha fatto nel modo migliore, ovvero abbattendo il Milan a San Siro. Un reboante 2-5 che ha messo in evidenza la voglia di riscatto dei giocatori neroverdi. E al contempo i molti limiti tecnico-tattici dei rossoneri.

In vista della sfida contro l’Atalanta, Dionisi si è lasciato andare ad una dichiarazione, parlando del successo della scorsa settimana:

“Dopo la partita contro il Milan sicuramente dentro di noi è riaffiorata più consapevolezza che magari avevi perso un pochino. Sai che valori hai ma i risultati precedenti ci avevano fatto perdere qualche certezza. Non dobbiamo dimenticarcelo ma dobbiamo prenderci anche quello che ci siamo meritati dopo il Milan, consapevolezza e umiltà”.

Il tecnico toscano ha poi elogiato la Dea, a parer suo una delle migliori compagini in questo momento:

“I ragazzi hanno fatto una grande prestazione ma spesso dopo un risultato del genere siamo caduti e in questo momento sarebbe un grande errore, ricadere dopo una Prestazione e un Risultato, bisogna avere la consapevolezza e l’umiltà ancora di più per affrontare una squadra forte, forse la più in salute, che esprime un calcio in verticale, può fare gol in molti modi e lo può dimostrare. Basta guardare la classifica, basta guardarsi indietro, per avere le motivazioni giuste. Quando si parla di un risultato importante contro una grande e si rischia di perdere attenzione non è solo nel Sassuolo, lo vedo anche in altre squadre. È stata più facile prepararla per certi versi, questa settimana c’era più entusiasmo, ma non ci possiamo rilassare conoscendo il valore dell’avversario e per quanto mi riguarda è la squadra più in forma”.

Il parere sul mercato

Infine, prima di chiudere, ha parlato di Bajrami, ultimo acquisto del mercato invernale:

“Bajrami l’ho già allenato, non godrà di preferenze per queste, ma mi aspetto molto di più per quanto fatto insieme in passato. Ha bisogno di tempo, anche se tempo non c’è, speriamo ovviamente possano dimostrare tutto subito. Bajrami ha qualità diverse dai nostri giocatori offensivi. Sono convinto anch’io che possa fare bene. Ha già fatto un buon campionato l’anno scorso con l’Empoli. Sono contento che la società lo abbia portato qui. Abbiamo rinunciato a un giocatore straordinario come Traoré ma abbiamo preso un giocatore giusto. Lui si deve mettere a disposizione non mia ma dei compagni e i compagni lo aiuteranno per metterlo in condizione di dare una mano alla squadra. Nel medio termine sono convinto che darà una mano alla squadra”.

Lo stesso mister ha tessuto le lodi di Gian Piero Gasperini, elogiando l’ottimo lavoro dei giocatori e dello stesso collega.

Ci si attende una partita carica di emozioni, che avrà inizio Sabato 4 Febbraio alle ore 20:45 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia.