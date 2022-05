Serie A, Milan e Inter vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni ed ipotesi

Serie A, Milan e Inter vincono lo scudetto se: ecco tutte le possibili combinazioni per decretare il vincitore del campionato quando manca una sola giornata al termine.

Serie A, Milan e Inter vincono lo scudetto se: le combinazioni per i rossoneri

La Seria A non ha ancora un padrone assoluto. Infatti, servirà l’ultima stagione per decretare il vincitore e assegnare lo scudetto. La certezza è che sarà ancor a Milano per il secondo anno consecutivo ma i colori non sono ancora chiari.

Il Milan di Stefano Pioli dopo la vittori per 2 a 0 contro l’Atalanta rimane in testa alla classifica a + 2 sui nerazzurri. L’ultima giornata mette contro il Milan e il Sassuolo. Le combinazioni della vittoria del campionato per i rossoneri sono tre:

Batte il Sassuolo

Pareggia con il Sassuolo

Perde con il Sassuolo e l’Inter non vince con la Sampdoria

Se Inter e Milan dovessero finire in parità di punti, ci sono cinque criteri che verranno considerati:

punti negli scontri diretti;

differenza reti negli scontri diretti;

differenza reti generale;

reti totali realizzate in generale;

sorteggio

Tutte le ipotesi per i nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi viene già dallo scudetto vinto la scorsa stagione con Antonio Conte. Nonostante ciò, non intende mollare il secondo scudetto consecutivo. L’Inter dopo la vittoria sul Cagliari con i 3 punti conquistati dai rossoneri contro l’Atalante, rimane a – 2 dal Milan.

L’ultima giornata di campionato metterà contro l’Inter e la Sampdoria che si è salvata. Tuttavia, le combinazioni e le ipotesi dei nerazzurri per vincere la Serie A sono ridotte a una:

Vince contro la Sampdoria e contemporaneamente il Milan perde contro il Sassuolo.

