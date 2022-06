Schiavone e Pennetta al Roland Garros 2022: hanno vinto il doppio “Legends”

Schiavone e Pennetta al Roland Garros hanno trionfato in finale in un torneo di legende del passato conquistato il trofeo.

Schiavone e Pennetta al Roland Garros hanno portato a casa un trofeo anche se si sono ritirate. Insieme hanno partecipato a un torneo contro le legende del passato e hanno trionfato. Una soddisfazione per i tanti appassionati italiani di tennis.

Schiavone e Pennetta al Roland Garros 2022

Non solo una piacevole presenza delle tenniste italiani a un torneo iternazionale ma anche l’esserci di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta è stato vincente.

Le due ex tenniste professionisti sono state le uniche italiane vincitrici di uno Slam in singolare, il Roland Garros 2010 per la Schiavone e gli Us Open 2015 per la Pennetta. Le due giocheranno anche il doppio leggenda di Wimbledon.

Hanno vinto il doppio “Legends”

Schiavone e Pennetta hanno vinto il doppio delle Leggende battendo in finale le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko in un’ora e 22 minuti con il punteggio di 1-6 7-6 (4) 10-6 dopo un’ora e 22 minuti di gioco.

Le due erano arrivate in finale dopo gli incontri vinti contro le coppie Maleeva/Stubbs e Hantuchova/Navratilova.

“Legends” si tratta di un torneo di esibizione che raccoglie otto coppie maschili e otto femminili composte da grandi campioni del passato. Dunque, non è una competizione molto sentita ma è sempre bello vedere l’Italia trionfare a livello internazionale.

