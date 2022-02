Flavia Pennetta, chi è l’ex tennista vincitrice degli US Open 2015: figli, marito, Instagram

Chi è Flavia Pennetta, ex tennista vincitrice degli US Open 2015. La campionessa di tennis, 40 anni compiuti il 25 Febbraio, è la seconda italiana di sempre, dopo Francesca Schiavone, ad essersi aggiudicata la vittoria in un Grande Slam. Scopriamo qualcosa di più su di lei: da suo marito, ai suoi figli, alla sua presenza su Instagram.

Chi è Flavia Pennetta, vita privata e carriera

Nata a Brindisi il 25 Febbraio 1982, Flavia Pennetta è considerata una delle tenniste italiane più forti di sempre.

Fin dai suoi primi tornei giovanili era chiaro che Flavia era fatta di un’altra pasta. Nel 1996 vince il campionato italiano U14 di doppio. Un anno dopo si ripete nel doppio U16, vincendo anche il torneo singolare. Affiancata dalla tarantina Roberta Vinci, vince anche nel Torneo Avvenire di Milano. Nel 2000 diventa finalmente professionista, dando inizio ad una carriera costellata di successi. Nove anni dopo entra nella Top 10 nella classifica mondiale WTA, diventando la prima atleta italiana ad assicurarsi un posto tra le prime dieci.

Nel 2015 si è aggiudicata la vittoria agli US Open, battendo in finale la sua vecchia compagna di doppio, Roberta Vinci. È la seconda atleta italiana dopo Francesca Schiavone ad aver trionfato in un Grande Slam, nonché la tennista più anziana a vincerne uno per la prima volta, all’età di 33 anni. Dopo il trionfo di New York, Flavia Pennetta appende la racchetta al chiodo e si ritira dal tennis professionistico. In carriera vince undici tornei WTA in singolo e diciassette in doppio, tra cui anche l’Australian Open 2011, affiancata dalla tennista argentina Gisela Dulko.

Vita privata: marito e figli

Flavia Pennetta è sposata dal 2016 con il campione di tennis Fabio Fognini, unico atleta italiano ad essersi assicurato un posto nella Top 10 ATP sia in singolare che in doppio. Dal loro amore nascono ben tre figli. Il loro primogenito è Federico, nato nel 2017 e chiamato così in onore di Federico Luzzi, tennista morto nel 2008 a causa di una leucemia fulminante. Nel 2019 nasce la loro prima figlia, Farah, a cui segue, due anni dopo, la seconda Flaminia.

“Sono fortunata perché è un bravo papà e mi aiuta tanto.” -ha raccontato Flavia Pennetta alla Gazzetta dello Sport– “Anche se va sempre un pochino stimolato. Nel senso che, come tutti gli uomini, le cose le fa su richiesta, però le fa. Certo, è un po’ lento, noi mamme su certe cose siamo un po’ più svelte e pratiche. Ma è normale.”

View this post on Instagram A post shared by Flavia Pennetta (@flaviapennetta82)

Flavia Pennetta sui social, il suo profilo Instagram

Flavia Pennetta è molto attiva sui social. Ha un profilo Instagram con oltre 180mila follower, dove condivide momenti della propria quotidianità insieme al marito e i suoi tre figli. Non mancano foto legate ai suoi progetti e alle sue iniziative, nonché scatti di ritorni nostalgici sul campo da tennis. In occasione di San Valentino, Flavia Pennetta ha pubblicato una delle sue prime foto in coppia con Fabio Fognini.