Europa League, italiane in tv giovedì 15 settembre: dove vedere e a che ora Lazio e Roma

Europa League, italiane in tv: ecco in che modo poter seguire le due partite delle italiane presenti nella competizione europea.

Europa League, italiane in tv: ecco dove poter seguire le due squadre della Capitale e a che ora. Due piattaforme a disposizione per seguire entrambe le italiane in campo questo giovedì 15 settembre. Orari diversi e chi scende in campo in casa, chi in trasferta.

Europa League, italiane in tv giovedì 15 settembre

La settimana dell’Europa: dopo la Champions League, ecco che tornano le partita dell’Europa League.

In campo scendono le due italiane qualificate e che hanno iniziato i rispettivi girono in modo differente. Giovedì 15 settembre 2022, Roma e Lazio cercano punti. La squadra di Mourinho giocherà in casa con l’unico obiettivo di vincere, la Lazio di Maurizio Sarri anche vorrà vincere ma dovrà farlo in trasferta. Curiosità: la squadra giallorossa scende in campo con la terza maglia.

Dove vedere e a che ora Lazio e Roma

In orari differenti scendono in campo le due romane per la seconda partita del girono dopo la prima finita diversamente per entrambe. La Lazio arriva da una vittoria in casa mentre al Roma da una sconfitta fuori. Ecco gli orari e i canali sui cui saranno trasmesse le due partite:

18.45 Midtjylland-Lazio (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Roma-HJK (Europa League) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252) e in streaming su NOW e Sky Go

