Sampdoria-Inter, Stankovic suona la carica: “Fiero della squadra”

A poco più di un giorno dalla sfida Sampdoria-Inter, Dejan Stankovic ha espresso il suo parere sulla squadra, elogiando i propri giocatori e suonando la carica. L’andata a San Siro fu un vero e proprio tuffo nel passato per il tecnico blucerchiato che, con la maglia dei nerazzurri, ha vinto e perso, gioito e sofferto, alzando al cielo diversi trofei.

Nella conferenza stampa ha comunque fatto capire di avere l’intenzione di fare punti.

Stankovic su Sampdoria-Inter

Dal trascorso all’Inter alle diverse avventure, fino all’approdo sulla panchina della Sampdoria. Una società che sta vivendo un momento difficile tra dirigenza, classifica e problemi economici. Ciononostante, allenatore e giocatori stanno cercando di tirarne fuori il meglio.

Lo stesso Stankovic, in un’intervista per la Gazzetta dello Sport, ha dimostrato di credere nel progetto:

“Pentito di essere alla Sampdoria? Sono fiero di essere qui. Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Sarei venuto alla Sampdoria anche se fosse stata in una situazione peggiore: il marinaio non si vede con mare piatto ma in tempesta. Lottare ti fortifica, e ogni giorno sono sempre più fiero dei miei ragazzi”.

L’allenatore serbo, classe ’78, si è poi lasciato cullare dai ricordi, citando sia Mihajlovic che Vialli:

“Talvolta mi faccio le domande e immagino le risposte che mi avrebbe dato Sinisa, con i venticinque anni di fratellanza ed amicizia che ci univano. Sinisa era un uomo vero, senza virgole. Si andava dritti al punto. Ho raccontato a Sakic un aneddoto: prima della gara con il Sassuolo dovevo inquadrare bene la squadra. Nenad mi dice: “Hai deciso?”. Io mi sono posto le domande pensando a cosa mi avrebbe risposto Sinisa. “Non rompere, metti i giocatori nelle posizioni giuste e stop. Lei immagini se non fossi venuto alla Samp. Per nessuna ragione al mondo mi sarei perso questo straordinario percorso umano e di sport. Qui ho conosciuto persone spettacolari, e comunque non mi pento delle mie decisioni, giuste e sbagliate. Anche nelle sconfitte, se non impari hai perso due volte, come diceva Vialli“.

Il tecnico ha infine concluso suonando la carica, con l’obiettivo che la Sampdoria riesce a vincere – o comunque a fare punti -contro l’Inter. Match in programma Lunedì 13 Febbraio 2023 ore 20:45.