Sport e Costituzione: il seminario di SISS ed eCampus a Novedrate

A passo spedito verso il formale riconoscimento della sua importanza in Costituzione. E’ un traguardo a dir poco storico per lo sport italiano. Per analizzare con adeguata profondità significato e implicazioni di questo risultato, l’Università eCampus e la Società Italiana di Storia dello Sport; con il patrocinio del CONI Lombardia e della Fondazione Museo del Calcio; organizzano un interessante seminario. Il titolo scelto è “Lo sport nella Costituzione: nuove sfide, nuove opportunità, nuove responsabilità”.

Il seminario su sport e Costituzione L’evento si svolgerà il prossimo 13 aprile a Novedrate (CO), presso la sede dell’ateneo telematico. A partire dalle 14.30, lo storico Enrico Landoni; i giuristi Paolo Bonini e Alberto Gambino; e il giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Valerio Piccioni, ricostruiranno i motivi, le tappe e le conseguenze di una svolta davvero significativa sul triplice fronte, culturale, sociale ed educativo. Dopo questi interventi di taglio più strettamente analitico, toccherà quindi ai diversi protagonisti del mondo della sport. Con particolare riferimento agli atleti e ai dirigenti, animare il confronto e la riflessione nell’ambito di una vivace tavola rotonda che, moderata da Sergio Giuntini, chiuderà l’intenso pomeriggio novedratese. E’ il momento dello sport in Costituzione Il disegno di legge per l’inserimento dello sport in Costituzione procede nel suo iter. Lo scorso anno – quando stava tramontando la scorsa legislatura – una maggioranza molto ampia lo aveva approvato in prima lettura. Il ddl di riforma costituzionale prevede la modifica dell’art. 33 della Costituzione con l’inserimento di un comma. «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme». Quindi, lo scorso marzo, la Commissione affari costituzionali ha approvato all’unanimità la proposta di legge costituzionale; nei prossimi giorni di aprile il testo andrà in Aula a Montecitorio. Per il varo definitivo occorrerà la doppia lettura conforme dei due rami del Parlamento. Sembra finalmente arrivato il momento dell’ingresso dello sport nella nostra Costituzione. Leggi il programma completo dell’evento su Sport e Costituzione