Sampdoria, Ferrero parla ai giocatori: “Gli stipendi verranno pagati”

A pochi giorni dalla sfida contro l’Inter, la Sampdoria deve preoccuparsi di tante cose. Dagli stipendi non pagati alla possibile penalizzazione, senza tralasciare i punti che mancano in classifica per provare a salvarsi. A parlare della situazione della Sampdoria lo stesso Massimo Ferrero, dirigente sportivo del club.

L'imprenditore 71enne ha provato a tranquillizzare il club e a suonare la carica in vista della 22° giornata di Serie A. Ferrero sulla situazione Sampdoria Appena 10 punti in classifica, penultimo posto e peggior attacco del campionato. Le cose che non funzionano nella Sampdoria sembrano tantissime, da quelle calcistiche a quelle extracalcistiche. Ai microfoni di Sport Mediaset, Massimo Ferrero ha rilasciato una dichiarazione, trattando diversi punti. In primis, si è soffermato sulla possibile penalizzazione: "Gli stipendi verranno pagati, ma abbassiamo i toni. Nessuno caccerà la Sampdoria dal campionato, nessuno farà niente perché la Sampdoria pagherà gli stipendi. Il massimo che può succedere sarà un ritardo nel pagamento, ma questo non avverrà, perché quando sono stato presidente e c'era il lockdown ho pagato tutto, ho ritardato un po' gli stipendi ma si parla con i ragazzi, i giocatori ci tengono alla maglia, la protagonista è la Sampdoria". Lo stesso dirigente e imprenditore classe '51 ha poi voluto elogiare i giocatori che, nonostante il periodo delicato, stanno lottando per la maglia, dimostrando attaccamento e voglia: "Stiamo vicino a questa squadra meravigliosa. Qualcuno dice che la tengo in ostaggio ma io non tengo in ostaggio nessuno. Se c'è un compratore sono pronto a vendere. Io mi rivolgo alla squadra e all'allenatore Stankovic: andate in campo lunedì contro l'Inter e asfaltateli. Perché come ho sempre detto da presidente, il calcio è 11 contro 11, chi mangia più erba vince". Seppur sembri complicato, contro l'Inter Ferrero si aspetta una prova di maturità e di forza. Una dimostrazione di fiducia nei confronti di allenatore e calciatori.