Il triangolo Monza-Berlusconi-Icardi

Tra moglie e marito meglio non mettere Maurito. Qualche anno nella curva dell’Inter campeggiava questo striscione. Chissà che tra qualche settimana non possa fare di nuovo capolino negli stadi italiani. In particolare al Brianteo di Monza, dove sognano di vederlo esultare e segnare con la maglia biancorossa Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. La pazza idea del mercato estivo brianzolo che può prendere un’ora e forma a fine agosto. Servirà infatti un po’ di pazienza per piazzare il colpo Maurito.

Icardi al momento vorrebbe provare a giocarsi le proprie carte a ParigI

Difficile se non impossibile che ciò possa accadere. Nei piani del PSG non c’è infatti il goleador di Rosario, che rischia di finire fuori rosa. Per Campos e Galtier l’ex capitano dell’Inter non fa parte del progetto e verrà messo sul mercato. Tanto che l’uomo mercato dei francesi ha già dato mandato a Jorge Mendes per piazzarlo altrove.

Il potente agente lusitano l’ha offerto al Wolverhampton: opzione subito scartata dalla coppia Icardi-Nara. Eh già, perché pure la Wandona vuole avere voce in capitolo nelle scelte del marito-assistito. Ad esempio l’Atletico Madrid – alla ricerca di un nuovo numero 9 dopo la partenza di Luis Suarez – sarebbe soluzione estremamente gradita a entrambi, tuttavia Diego Pablo Simeone appare decisamente tiepido al momento su questo fronte. Della serie “vorrei ma non posso”.

Occhio al clamoroso ritorno in Italia, attenzione al Monza

E allora occhio al clamoroso ritorno in Italia, paese che ha regalato le gioie più grandi professionali sia a Mauro sia a Wanda. Juventus e Milan al momento non appaiono interessate a differenza di quanto accaduto nelle scorse sessioni di mercato. Il Napoli potrebbe pensarci in caso di cessione di Victor Osimhen, ma attenzione appunto al Monza. L’ambizione smisurata del duo Berlusconi-Galliani, congiunta agli ottimi rapporti con il proprietario dei parigini Nasser Al Khelaifi, può confezionare l’operazione da copertina.

Rigorosamente in prestito con parte dell’ingaggio (10 milioni netti a stagione) a carico dei francesi. Icardi a Monza tornerebbe titolare indiscusso e protagonista nell’anno che porta al Mondiale. L’uomo simbolo al quale costruire intorno una squadra che ammicca all’Europa.

E Wanda? Per la Nara sarebbe pronto il clamoroso ritorno a Mediaset

Un corteggiamento duplice quello di Berlusconi nei confronti della coppia più glamour del pallone. Icardi nuovo bomber biancorosso e Wanda protagonista su Canale 5, tanto che si sussurra già di un possibile ruolo da opinionista nel reality show “La Talpa” che tornerà in onda dopo un decennio.

Chi meglio della giunonica showgirl-procuratrice argentina per far da volano verso gli ascolti. Tra l’altro questa non sarebbe neppure l’unica opzione sottoposta dal Biscione nei confronti dell’ex regina di Tiki Taka. Insomma, anche per lei il corteggiamento berlusconiano potrebbe diventare impossibile da declinare. E allora attenti a quei a fine agosto (guarda caso nei giorni del Condor Galliani…): Mauro e Wanda sono pronti a riconquistare l’Italia dopo l’esilio dorato parigino…

Ps. Ultim’ora da Monza. Dicono che Berlusconi punti all’Europa, limitandosi per il momento a parlare di decimo posto. E si dice anche che il budget previsto ad inizio anno con l’arrivo di Icardi sarebbe superato, e non di poco. Perché il presidente vuole giocarsi al massimo le ultime carte a disposizione. E nessuno in famiglia sembra volerlo e poterlo fermare.