Juventus-Fiorentina, Allegri: “Veniamo da due vittorie importanti”

Dopo l’anticipo della 22° giornata – e la vittoria del Milan sul Torino – è arrivato il momento di scoprire, poco alla volta, gli esiti delle altre gare. Tra le sfide più attese c’è quella tra Juventus e Fiorentina, come confermato da Allegri in conferenza stampa. Due squadre che sono molto vicine in classifica e che stanno vivendo situazioni differenti. Tra assenze – da una parte e dall’altra – dovranno centrare la vittoria.

Il tecnico livornese ha fatto il punto della situazione sulla Juventus.

Allegri su Juventus-Fiorentina

Negli ultimi anni è sempre stata vista come la partita dei tanti ex: da Cuadrado a Vlahovic, passando a Chiesa. E fra le due tifoserie c’è una forte rivalità. Per questo non si presenta come una sfida banale.

A parlarne anche Massimiliano Allegri:

“Veniamo da due vittorie importanti. Domani è una partita differente, perchè la Fiorentina è una squadra che corre e pressa. Ci vorrà pazienza. Noi dobbiamo concentrarci su dei mini-obiettivi e sulle squadre davanti a noi che sono Bologna e Udinese. Poi penseremo all’Europa League. La squadra sta facendo un buon lavoro, però dobbiamo migliorare perché gli ultimi 30 minuti di Salerno non mi sono piaciuti”.

Il tecnico toscano si è poi soffermato sullo stato di forma di diversi giocatori, come Bonucci, Bremer, Danilo, Pogba e Rabiot:

“Rabiot? Non è una scommessa vinta. È un giocatore che ha trovato la sua maturità a 27 anni come capita nella maggior parte dei giocatori. Domani Rabiot gioca. Danilo? I dati dicono che sta bene e fino a che sta bene, lui gioca. Danilo riesce a gestirsi bene, però sta diventando un giocatore sempre più importante. Pogba non è convocato, ma non so quando potrà tornare. Forse tra 20 giorni. Io sono il primo che lo aspetta. Ha fatto un percorso normale, venendo da un menisco esterno che è un infortunio noiosissimo perché finché il ginocchio non trova assestamento dà fastidio ogni tanto. Lo stanno seguendo, sta lavorando e lui ci sta mettendo tutto l’impegno possibile ma al momento non è a disposizione, mentre Bonucci rientra giovedì per l’Europa League. Bremer? A Cremona non è stato eccelso e a Napoli non ha fatto bene, ma lo sa anche il giocatore. Ma nelle ultime partite ha giocato bene. Noi quando facciamo male lo facciamo di squadra non solo con i singoli“.

Ha infine dichiarato che, in vista della gara, potrebbe optare per un tridente, mettendo in campo tre pezzi da novanta, ovvero Chiesa-Vlahovic-Di Maria. Si scenderà in campo Domenica 12 Febbraio alle ore 18:00, teatro dell’incontro l’Allianz Stadium di Torino.

