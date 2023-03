Record di Mbappé: miglior marcatore del PSG, superato Cavani

Negli ultimi anni i tifosi di calcio hanno potuto ammirare le prodezze di un autentico talento: Kylian Mbappé, diventato il miglior marcatore del PSG con ben 201 gol messi a segno.

Il francese ha così superato Cavani, fermo a 200 reti.

Mbappé è il miglior marcatore del PSG: quanti altri record potrà frantumare?

Kylian Mbappé, all’età di 24 anni, è il miglior marcatore nella storia del PSG, grazie alla rete messa a segno – allo scadere – contro il Nantes in Ligue 1. Il match, terminato 4-2, ha fatto gioire i tifosi, sia per la vittoria che per questo nuovo record. Il talento classe ’98 ha fatto innamorare i tifosi di ogni squadra e ha già dimostrato ampiamente la sua classe.

Ben 201 gol realizzati con la maglia del Paris-Saint-Germain, uno in più dell’uruguaiano Cavani, fermo a quota 200. La differenza tra i due è nelle partite disputate: 301 quelle di Cavani, 247 quelle di Mbappé. A completare il podio un altro attaccante di altissimo livello, ovvero Zlatan Ibrahimovic 158 reti in 180 gare.

Il francese sembra però di un altro pianeta, alla pari forse di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, giocatori che, fino a poco tempo fa, parevano irraggiungibili. Mbappé ha già mostrato la sua grande maturità a livello calcistico, vincendo un Mondiale da protagonista (nel 2018) e perdendone un altro (il più recente) proprio in finale contro l’Argentina dell’extratterrestre Messi, a cui ha però dato filo da torcere, siglando addirittura una tripletta e trascinando i francesi ai rigoi, vinti dall’albiceleste.

Appena 24 anni e già 201 gol solo con la maglia dei parigini. Ci si domanda adesso quanto durerà la favola per il PSG, visto che il giovane francese è cercato da diversi club. Inutile dire che, qualunque sarà il suo futuro, si sentirà parlare di questo giocatore, pronto a frantumare ogni possibile record.

