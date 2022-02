Play off Italia, l’ottimismo di Roberto Mancini: “Vinceremo il mondiale..”

Play off Italia, Mancini si dice ottimista in vista dei play off del 24 marzo. Ecco cosa ha detto il mister azzurro

Per la nazionale italiana manca poco più di un mese al 24 marzo, giorno in cui a Palermo si giocherà l’importantissima partita dei play-off Italia-Macedonia del Nord.

Si tratta di una partita di fondamentale importanza per gli azzurri, costretti a passare dai play-off per aver mancato la qualificazione al girone. In caso di vittoria contro la Macedonia del Nord (che costituisce la semifinale del play-off), l’Italia per ottenere il pass dei mondiali dovrà vincere anche la finalissima dei play-off (contro la vincitrice della semifinale Turchia-Portogallo).

Play off Italia, l’ottimismo di Roberto Mancini

Nonostante per gli azzurri si prospetti una partita, contro la Macedonia del Nord, non priva di difficoltà, Roberto Mancini torna a dare la carica alla squadra cercando di infondere sicurezza ai suoi giocatori.

“Vogliamo andare al Mondiale perché è una cosa molto importante – ha commentato a riguardo Roberto Mancini intervenendo per il Regional Day delle Marche al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai – e perché abbiamo comunque la possibilità di vivere un sogno straordinario e anche la possibilità di vincerlo. Sarà faticoso ma ce la metteremo tutta”. Riguardo invece alla partita Italia-Macedonia del Nord che si svolgerà il 24 marzo, il Mancio è piuttosto fiducioso: “Ci sono dei momenti, a volte nella vita e nel lavoro, più difficili, però credo che la forza di noi marchigiani e di noi italiani venga fuori proprio in questi momenti“.

