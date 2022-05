Milan Campione d’Italia 2022, trionfo col Sassuolo e 19esimo Scudetto

Il Milan è Campione d’Italia, la squadra di Pioli si aggiudica lo scudetto vincendo 3 a 0 contro il Sassuolo. I rossoneri si aggiudicano il loro 19esimo titolo nazionale, a 11 anni dalla loro ultima vittoria

Milan è scudetto: i rossoneri Campioni d’Italia 2022

È fatta per il Milan, una doppietta di Giroud e la ciliegina del 3 a 0 di Kessié, guidati dai passaggi eccezionali di un Rafael Leao in grande spolvero, regalano il 19esimo scudetto ai rossoneri.

Nulla da fare per l’Inter, che batte 3 a 0 la Sampdoria ma resta a due punti di distanza dalla squadra di Pioli, che chiude in cima alla classifica con 86 punti. A 11 anni dalla stagione 2010-2011, quando in panchina c’era Massimiliano Allegri, il Milan è di nuovo Campione d’Italia. Si tratta del primo titolo nazionale della carriera di Stefano Pioli, vero e proprio condottiero del Diavolo in questa grande stagione.

Lo scudetto è l’apice di tre anni pieni di successi per l’allenatore emiliano, che ha prima riportato il Milan in Champions dopo sette anni di delusioni per poi regalare ai tifosi il trionfo di quest’anno.

Beffa per l’Inter, non basta il 3 a 0 alla Samp: fermi al secondo posto

Dopo un solo anno in testa, l’Inter cede il titolo nazionale ai cugini rossoneri. Troppi punti persi per strada per i nerazzurri, che si fermano al secondo posto nonostante una netta vittoria per 3 a 0 sulla Sampdoria, con doppietta di Correa e goal di Lautaro Martinez.