Premiazione Pallone d’oro 2021 dove vederla in tv e streaming

Premiazione Pallone d’oro 2021 dove vederla: dopo un anno di stop torna il premio più ambito per i calciatori a livello personale. Tutto pronto per la cerimonia.

La cerimonia torna in Francia

Tutto pronto per la cerimonia più attesa ed importante dei calciatori. A Parigi al Theatre du Chatelet mancano poche ora per la cerimonia per assegnare il trofeo calcistico individuale più importante e atteso dell’anno.

Non solo il premio come miglior giocatore maschile del 2021 a Parigi, ma una cerimonia che comprenderà anche l’assegnazione del riconoscimento come miglior calciatrice, del miglior portiere e del miglior giovane. Una festa del calcio mondiale sia maschile sia femminile. Le nomination per la vittoria del Pallone d’Oro 2021, maschile e femminile, sono state svelate lo scorso 8 ottobre, insieme ai contendenti al Premio Yashin 2021 (premio al miglior portiere) e al Trofeo Kopa 2021 (premio al miglior giovane). Nella lista anche 5 italiani.

Premiazione Pallone d’oro 2021 dove vederla in tv e in streaming

Lunedì 29 novembre, grande appuntamento con la diretta della cerimonia del Pallone d’Oro 2021: dalle 20.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su NOW. Approfondimenti in studio con Mondogol-Speciale Pallone d’Oro alle 20.00 su Sky Sport24.

La cerimonia del Pallone d’Oro 2021 verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro, dalle 20 sul Canale 20 di Mediaset. Su Mediaset Play sarà possibile assistere alla cerimonia del Pallone d’Oro in diretta streaming, sintonizzandosi sul sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’app su tablet e cellulare. L’alternativa è quella di vederla tramite Sky Go o Now TV, con le stesse modalità.