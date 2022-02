Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: dove e a che ora vederli?

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano i giochi olimpici a Pechino. Ecco gli atleti azzurri in gara oggi 8 febbraio

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara oggi: continuano le gare nella giornata di martedì 8 febbraio. Tanti gli atleti azzurri previsti nelle gare nel corso della giornata.

Ecco l’elenco degli azzurri impegnati martedì 8 febbraio nelle Olimpiadi Invernali in programma in Cina.

Ore 3.40, SNOWBOARD: qualificazioni PGS donne (Dalmasso, Ochner)

ORE 4.00, SCI ALPINO: SUPERG UOMINI (Paris, Innerhofer, Marsaglia)

Ore 4.07, SNOWBOARD: qualificazioni PGS uomini (Fischnaller, Bagozza, Coratti, Felicetti)

Ore 7.30, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne (ev.

Ochner, Dalmasso)

Ore 7.40, SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini (ev. Fischnaller, Coratti, Felicetti, Bagozza)

Ore 8.06, SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne (ev. Ochner, Dalmasso)

Ore 8.15, SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini (ev. Fischnaller, Coratti, Felicetti, Bagozza)

ORE 9.30, BIATHLON: 20 KM INDIVIDUALE UOMINI (Bionaz, Bormolini, Windisch, Hofer)

Ore 9.50, SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini (De Fabiani, Graz, Pellegrino, Raistelli)

ORE 11.30, SPEED SKATING: 1500 METRI UOMINI (Trentini)

Ore 12.50, SLITTINO: terza manche singolo donne (Hofer, Voetter, Zoeggeler)

ORE 13.00, SCI DI FONDO: FINALE SPRINT TL UOMINI

ORE 13.05, CURLING: FINALE PER L’ORO DOPPIO MISTO (Mosaner-Constantini)

Olimpiadi Invernali 2022 italiani in gara: dove vederli

La diretta integrale sarà trasmessa in diretta streaming, con abbonamento, da Eurosport Player, visibile anche su Sky sui canali 210 e 211 e su Discovery+ che, proprio come successo per le Olimpiadi di Tokyo, offrirà una vasta gamma di canali tematici.

La diretta streaming sarà disponibile, sempre a pagamento, anche su DAZN, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, NOW e TIMVISION. La Rai fornirà invece una copertura di 100 ore divise tra i canali Rai 2 e Rai Sport: in questo caso invece si tratterà di una visione in diretta, gratis e in chiaro.

Le gare, tenendosi in Cina, con un fuso orario di sette ore avanti rispetto all’Italia, inizieranno di notte, intorno alle 2 del mattino, e termineranno nel primo pomeriggio.

