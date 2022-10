Champions League in tv, le italiane: dove vedere e a che ora le sfide di Inter e Napoli il 4 ottobre

Champions League in tv, le italiane scendono in campo nel martedì e mercoledì di ottobre. Ecco come seguire le sfide.

Champions League in tv, le italiane: torna la coppa dalle grandi orecchie. Nella serata di martedì 4 ottobre scendano in campo Inter e Napoli. Entrambe le sfide sono affascinanti perché sono contro due squadre con blasone importante in campo europeo.

Champions League in tv, le italiane

Ritorna la Champions League nel martedì 4 e mercoledì 5 ottobre con le italiane in campo. Nella serata di martedì sono in programma le sfide di Inter e Napoli.

I nerazzurri di Simone Inzaghi sono terzi nel girone a tre punti e hanno una delicata sfida a San Siro contro il Barcellona.

Gli azzurri di Spalletti invece sono a punteggio pieno con 6 punti in un girone equilibrato e dunque ogni punto conquistato sarà fondamentale. I campani andranno in trasferta in Olanda contro l’Ajax.

Dove vedere e a che ora le sfide di Inter e Napoli il 4 ottobre

Le sfide di Inter e Napoli possono essere seguite su Sky ma c’è la possibilità per i nerazzurri di seguire in chiaro la partita. Gli azzurri possono essere seguiti anche sulla piattaforma streaming di Infinity.

21.00 Inter-Barcellona – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252) e in streaming su NOW e Sky Go

– CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252) e in streaming su NOW e Sky Go 21.00 Ajax-Napoli – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+ e in streaming su NOW e Sky Go

Champions League, diretta tv partite del 4 ottobre

Bayern Monaco-Viktoria Plzen ore 18.45 (Gruppo C) Sky Sport 1 (201), Sky Sport 254, Sky Go, Infinity Plus.

Marsiglia-Sporting Lisbona ore 18.45 (Gruppo D) Sky Sport Football (203), Sky Sport 255, Sky Go, Infinity Plus

Liverpool-Rangers ore 21.00 (Gruppo A) Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 255, Sky Go, Infinity Plus.

Ajax-Napoli ore 21.00 (Gruppo A) Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253, Sky Go, Infinity Plus.

Porto-Leverkusen ore 21.00 (Gruppo B) Sky Sport 257, Sky Go, Infinity Plus.

Club Bruges-Atletico Madrid ore 21.00 (Gruppo B) Sky Sport 256, Sky Go, Infinity Plus.

Inter-Barcellona ore 21.00 (Gruppo C) Canale 5, Sky Sport 1 (201), Sky Sport 253, Sky Go, Infinity Plus

Eintrach Francoforte-Tottenham ore 21.00 (Gruppo D) Sky Sport Football (203), Sky Sport 254, Infinity Plus.

