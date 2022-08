Ndombele al Napoli: trattativa vicino alla conclusione ma resta il problema dell’ingaggio

Ndombele al Napoli: la trattativa prosegue ed è legata in particolare all’uscita di Fabian Ruiz. Con lo spagnolo che è in direzione Parigi, il centrocampista del Tottenham si avvicina agli azzurri nonostante l’ingaggio alto.

Ndombele al Napoli: trattativa vicino alla conclusione

Tanguy Ndombele si avvicina al Napoli. Secondo le ultime informazioni, il centrocampista di proprietà del Tottenham sarebbe molto vicino al trasferimento in azzurro. L‘accordo è in dirittura d’arrivo per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro.

Molto e tanto dipenderà dall’uscita di Fabian Ruiz che non è partito con i compagni per la partita contro il Verona. Infatti, nel post partita le parole di Spalletti sono state indirizzate proprio nei confronti del centrocampista spagnolo: “La squadra ha fatto vedere che sa stare in campo e che sa dove andare anche senza chi non vuol venire a giocare con noi. E di conseguenza si fanno i meriti a questi senza andare a parlare di quelli che non ci sono”

Resta il problema dell’ingaggio

Un altro problema riguardo l’ingaggio del calciatore perché il centrocampista francese guadagna 8 milioni netti di euro l’anno. In Inghilterra sono sicuri che la trattativa possa andare in porto. Infatti, secondo il Daily Mail, “avrebbe già comunicato ai propri compagni di squadra agli Spurs la sua decisione di aggregarsi alla corte di Luciano Spalletti“.

