Il Milan vuole Onana: vicino l’accordo col Bordeaux per il mediano

Milan, quasi fatta per Jean Onana. Il camerunense del Bordeaux potrebbe arrivare in rossonero in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Milan, si chiude per Jean Onana: sempre più vicina l’intesa con il Bordeaux. Il classe 2000 camerunense potrebbe essere l’innesto giusto per puntellare un centrocampo orfano di Franck Kessié.

Milan, si punta tutto su Onana: ottimismo per l’accordo con il Bordeaux

Il Milan continua la sua ricerca di un nuovo centrocampista. Dopo l’addio di Franck Kessié, i rossoneri hanno setacciato l’Europa per un giovane mediano di prospettiva che possa prenderne il posto negli anni a venire.

A questo proposito, Maldini e Massara sembrano pronti a chiudere per Jean Onana, centrocampista di 22 anni in forza al Bordeaux. L’indiscrezione arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che, in diretta su Sky Sport a Calciomercato – L’originale, ha spiegato che i girondini potrebbero essere pronti a lasciar partire il nazionale camerunense: “Il calciatore questa sera non era né in campo, né in panchina nella sfida valida per la quarta giornata di Ligue 2 contro il Grenoble.

Inoltre, domani gli agenti del classe 2000 saranno a Bordeaux per provare a chiudere subito l’operazione”.

L’idea dei dirigenti del Diavolo è quella del prestito con diritto di riscatto, ma si potrebbe chiudere anche un trasferimento definitivo a prezzo scontato, con una spesa attorno ai 5 milioni. Il Bordeaux ha richieste ben più esose, ma l’attuale instabilità del club potrebbe giocare a favore del Milan: “La richiesta dei francesi si aggira attorno ai 10 milioni di euro.

Potrebbero comunque accettare l’offerta rossonera visto che hanno difficoltà a tesserare alcuni calciatori in entrata, proprio come il Barcellona“.

Le alternative: stop per Onyedika, si tiene d’occhio il belga Vrancx

La decisione di puntare forte su Onana è conseguenza anche dello scoglio colpito nell’operazione che avrebbe dovuto portare Onyedika in rossonero. Le richieste del Midtjylland per il giovane nigeriano sono state ritenute troppo alte e si è deciso di virare su altri profili per il momento.

In caso di fumata nera anche per Onana, Maldini ha già gli occhi su un altro giovane, come spiega lo stesso Di Marzio: “L’alternativa principale rimane Aster Vranckx del Wolfsburg“. Il duttile 19 belga non ha convinto il club tedesco, che lo ha messo sul mercato valutandolo 6 milioni. Il Milan sarebbe pronto a dargli una chance e ad accoglierlo alla corte di Stefano Pioli.